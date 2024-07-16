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警收賄遭重判落跑「拉人下水拼翻案」　富二代淪被告現身法院

▲▼ 淡水警蔡至儒、蔡志恩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲淡水警分局前偵查隊偵查佐陳宥邑夥同胞兄陳宥辰，向涉性騷許姓男子收賄，各判12年2月及6年，未料陳宥邑棄保潛逃，還不忘告發許男。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

淡水警分局偵查員蔡至恩（現改名陳宥邑），與其兄長陳宥辰向涉性騷擾的富二代許男勒索60萬元「吃案費」，各遭判12年2月及6年，全案雖定讞，陳員卻逃亡遭通緝，但仍不忘告發行賄10萬的許男，許被依法起訴。士林地院今開庭，身穿西裝、打扮得體的許認罪並請求緩刑。

許男認罪，其辯護律師解釋，陳宥邑一審被依共同藉勢藉端勒索財物判刑，上訴高等法院變更法條，改依貪污治罪條例的違背職務收賄罪，仍判2人各12年2月、6年徒刑，其當事人情況是在被勒索及行賄的模糊地帶，並沒有主動行賄，請求鈞院給予緩刑宣告。

法官突無奈笑著說，「我看到前警察具狀聲請調查證據，但他不是本案被告、當事人，所以不會處理」，彷彿在暗指陳宥邑逃亡還不忘關心訴訟；辯護律師回「內容不實，是想藉由起訴許男，讓自己案件翻盤」。

法官接著詢問刑度意見，公訴檢查官說「偵查檢察官依貪汙治罪條例11條5項減刑偵查中自白，建請減輕其刑，被告對此沒有意見，可改以簡易程序審理」；法官最後表示合議庭再討論，全案候核辦。

庭後快步走出法院的許男見媒體不願停駐，與律師掰掰完後，走上計程車離去。

▲▼ 許伯榮 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲許姓男子因涉妨害性自主案行賄淡水警遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

2021年4月21日許姓男子涉強制猥褻、性騷擾黃姓女子，黃女4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理員警認該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由陳員接辦，豈料改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，但蔡擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單。

同年5月7日下午，許邀約陳前往淡水某全家，此時，陳的胞兄走向許問：「你是不是許先生？」，驚許回後，他出示淡水分局偵查隊警員名片給許，許著急問「得否私下處理？」，陳姓胞兄當場表明：「道高一尺，魔高一丈」等語，許隨即了解言下欲收賄之意，乃開口詢問有無行情價。

陳回「看你誠意」並說「主要還是要看每個人的社經地位」、「你還有一間公司掛名下」，許聽完後允諾先給10萬，並了解該案如果跑完流程，起碼耗時一年半載，但許明白陳不滿意其數字，則答應給付50萬。

隨即在超商內提領10萬給陳男，陳說「因為那個時候還沒講說還有刑事這一塊」、「我打給你就直接開到最大，還有一部分兄弟的」並要求60萬（包含已給付10萬）。

▲▼ 蔡至恩 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前偵查隊偵查員陳宥邑棄保潛逃，不忘告發行賄許姓男子。（資料圖／記者黃宥寧攝）

許擔心日後將淪為陳姓兄弟檔宰割肥羊，同年5月8日先向議員陳情遭員警勒索，同年5月15日雙方約台南市議會對面收取現金50萬。

一審士林地院認定兄弟犯藉勢藉端勒索財物罪，陳員還犯偽造文書罪，各判刑12年2月、6年，並沒收犯罪所得10萬元。二審高等法院改依收賄罪論處，維持原本刑期，去年9月全案定讞。然而，陳員卻未服刑落跑至今。

許男向檢警坦承犯行，檢方依非公務員對於公務員違背職務行賄罪起訴，而許男交付賄款10萬級別的期約交付50萬，時間、空間密接性，建請法院依接續犯論以一罪，同時考量許男偵查中自白，減輕其刑。
 

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