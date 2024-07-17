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好市多「86公分雕像」降到2000元被嫌廢　買家曝神奇用途

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友近日發現美式賣場好市多（Costco）的商品「33吋仿石雕像」降價至2000元，讓他十分心動，認為終於有買的理由了。沒想到文章公開之後掀起網友留言討論用途，例如當裝飾、掛外套、開洞當存錢筒等等；一名開店做生意的老闆透露，這個雕像有點神奇，「我買了之後，門市生意變得更好，白目小孩也少了幾個，小孩會怕它。」

好市多仿石雕像降價，網友曝神奇用途。（圖／翻攝自Costco好市多線上購物網站）

▲這款仿石雕像高度大約86.5公分。（圖／翻攝自Costco好市多線上購物網站）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，日前在嘉義店看到這款「33吋仿石雕像」商品降價了，售價為2000元，讓他十分心動，覺得終於有買的理由。不過，該款商品並非每家分店都有降價，官網售價則是3669元。

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文章公開之後意外引發網友討論，一派網友坦言不懂為何要買雕像，「請問這個可以幹嘛用？不好意思真的不知道」、「是嫌家裡太大嗎」、「2000元寧願繳電費，開冷氣吹到爽」、「雖然很廢，但好笑就推」。

另一派網友則留言分享購買理由，「我朋友是說，想讓周遭的人覺得自己很有世界觀」、「就是裝飾欣賞用」、「之前朋友把它上面開洞當作存錢筒」、「掛外套很好用，取代椅子，我也努力用這個理由說服老婆大人」、「我買在高點4000元」。

還有一名開店做生意的老闆透露，降價之後確實便宜許多，他之前也買過，放在店裡竟意外發現一些神奇作用，「我買了之後，門市生意變得更好，白目小孩也少了幾個，小孩會怕它。」

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