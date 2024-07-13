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Mia C’bon狙擊好市多！聯手義享天地　首插旗北高雄蛋黃區創藍海

記者吳奕靖／高雄報導

北高雄商圈的未來發展將有都會生活商場等大型開發案，將使這個區域擁有捷運紅線、輕軌、百貨購物商圈等完善的生活機能，上萬坪的優質綠地環境。這個區域已經吸引了許多亞洲企業家和富豪投資置產，並選擇在這裡建造頂級豪宅，看準頂級市場商機，國內由統一集團家樂福公司旗下連鎖頂級超市 Mia C’bon也跟義享天地合作，首度插旗北高雄。

▲ Mia C`bon進駐義享天地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲Mia C’bon進駐義享天地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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北高雄百貨商圈的發展，將以捷運紅線和即將建設的輕軌捷運系統為便利交通基礎，並結合大片綠地，形成一個具有休閒和消費功能的區域。這個區域將包括漢神巨蛋百貨、富邦人壽綜合百貨商業大樓和義享天地等黃金三角商圈，並與農十六特區、裕誠商圈、明誠商圈緊密結合，成為北高雄最具發展潛力的區域。

▲ Mia C`bon進駐義享天地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲ Mia C’bon強調有6成商品是進口，就連最夯的日本NY餅乾都有 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

看準金字塔頂端的市場，國內連鎖頂級超市 Mia C'bon插旗北高雄，地點就選在義享天地的地下室， 家樂福公共事務部長陳依芳坦白說當然要現在進來，晚了就來不及了，因為「這邊是一個新成形的商圈，因為座落在大順路上面，大順路上面有鄰近很多賣場、百貨公司，當然百貨公司裡面也有很多精品專櫃，所以我們覺得在這個成熟的商圈裡面，希望增加消費者更多不同多元化的選擇」。

義享天地行銷部副理高宜伶強調「這塊區域也是高雄近年來重點發展的城市區塊，我們也緊鄰很多住宅區或是從高鐵、高捷、輕軌地角度來看，對消費者來說往南往北都有其便利性，所以我們跟Mia C’bon合作，就是看準了北高雄區域有潛力發展的消費者客群，未來隨著城市發展，這塊會有更多樣貌的改變，所以我們也強調品牌合作的豐富性，同時我們樓上就有萬豪飯店，對住客來說有這家頂級超市也是一大利多」。

▲ Mia C`bon進駐義享天地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲ Mia C`bon進駐義享天地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實在2027年，北高博愛特區將會有更多的百貨公司，包括農十六漢神百貨、漢神巨蛋以及已經開業的義享天地A館。未來還將增加義享天地B館和台鋁MLD的都會生活投資的「凹子底立體停車場BOT案」，這將使這個區域成為最時尚、最熱鬧的一級百貨都心時尚圈。

不過另外義享天地旁邊就是美式連鎖賣場好市多， Mia C’bon要怎麼跟他們競爭？這個部分，家樂福公共事務部長陳依芳笑著回答並不擔心，因為「我們超市走向是服務式，不用買太大量的，可以針對小家庭或是個人所需，在這裏都可以找到你所需要的生活用品，就像我所說，我們進口品項超過6成左右，不能夠在其他地方就能隨意買到，舉例有送禮的需要，我們有很多日本、歐美的進口受歡迎的品項，比如東京的NY餅乾，就是我們一項熱銷商品，未來會提供更多選擇給高端的消費者。

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