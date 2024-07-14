好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚：趕走蹭冷氣的人

▲一半的座位改成高腳圓桌。（圖／翻攝自FB／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）的熟食區的熱門商品，如牛肉捲、披薩、炸雞等受到許多人喜愛，不少人逛完賣場後都會到內用區享用，不過有網友指出，好市多悄悄把4人的座椅，改成站立式高角圓桌，不少網友點頭大讚「增加翻桌率大家才不用等」，不過也有網友認為，這樣的設計對長輩、小孩不友善。

有網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，好市多的內用區有一半的桌子變成了高腳圓桌，「看來是防止佔位不走」。從圖片可以看到，大部分的民眾仍選擇坐著用餐，只有少數人使用高腳圓桌。

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貼文曝光，吸引超過3千名網友點讚，「我覺得這樣比較好，增加翻桌率大家才不用等」、「站立如果還佔位就把桌子改成半蹲的高度，順便練核心」、「都坐著不走吹冷氣，難怪人都塞住，趕快吃一吃換人吃」、「應該全部改這種，以免有人一坐下去屁股跟黏住了一樣」、「真的很多在蹭冷氣的」、「之前還有家長帶小朋友坐在那邊寫功課，還是尖峰用餐時段」、「之前遇到一票學生卡位玩手機」。

有網友分享，「內湖也改了」、「好久以前的內湖店也有這樣的桌子，我覺得很棒，適合只想吃完就閃的人」、「前幾天去南崁也是發現多了站位區，終於不用一直等位置了」。不過，也有網友提到，「桌子高度不適合小孩用餐」、「老人家、小孩子沒辦法這樣站」。