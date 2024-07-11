美國Costco會費大漲8%　台灣好市多：目前沒有相關計畫

▲美國好市多大漲會員費，台灣好市多表示「目前沒有相關計畫」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

美國量販好市多（Costco）時隔7年調漲會費，宣布從今年9月起，每年60美元調漲至65美元，漲幅多達8%。而消費者也擔心台灣是否跟進，對此台灣好市多今（11）日回應「目前沒有相關計畫」，並且按照往例，在各項服務上如有更動，皆會主動告知會員。

台灣好市多於今年6月透露，目前不會調漲會員費。台灣區副總經理王友玫當時透露，好市多目前在台會員數超過400萬，其中超過2分之1為聯名卡，超過3分之1為黑鑽卡會員。目前聯名卡會員費年費1350元、黑鑽卡為3000元，會費方面目前暫無調漲計劃。

除此之外，台灣好市多自7月起在台灣擴大招募合作供應商，共同拓展全球市場，也展現深耕台灣市場意圖。王友玫表示，過去就有不少成功案例，像是「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」等，都熱銷到美國、墨西哥、澳洲等市場，成為台灣之光。

有關美國與加拿大好市多會員年費調漲，根據美媒CNBC，好市多於當地發表聲明，一般會員的年費將從60美元調漲至65美元，至於黑鑽卡會員（Executive Membership）的年費則從120美元調漲至130美元，預估受到影響的會員數達到5200萬人，其中一半是高級會員。