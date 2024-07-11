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好市多鮮奶盒內有「暗黑結塊」？　網友：難怪每喝必拉

▲好市多鮮奶發現有異物。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多鮮奶發現有異物。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者陳香菱／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）的「科克蘭鮮奶」竟然能免費加料？一名網友在鮮奶竟喝出「黑色不明物」，害兒子拉肚子。也有網友分享，「難怪便祕的我，這幾天特別順」。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多　商品經驗老實說」上，貼出一套照片發文，表示兒子在7月8日喝了科克蘭鮮奶後拉肚子，在7月9日又喝同一瓶，卻在底部喝出了「黑色物質」，讓她嚇得直呼，「太噁心啦！」

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▲好市多鮮奶發現有異物。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多鮮奶發現有異物。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

原PO表示，自己家已喝好幾年，這是第一次遇到「奶王」。兒子告知後一看，發現瓶口有黏異物碎成小塊後，才全部拆開，只能安慰自己，「還好不是蟲」。從照片中可見，這盒鮮奶的有效日期是2024年的7月16日，還沒過期，但另一張照片卻看到盒底有一團明顯的黑色異物。

貼文一發，網友強烈建議原PO拿去化驗，不要再退貨解決了。近期有買到同批鮮奶的顧客也指出，「我也買到8/3到期的這批牛奶，味道很怪….」、「我兒子昨天也是喝了科克蘭的牛奶拉肚子好幾次，爸爸就喝看看有沒有壞掉，說有很奇怪的味道，就全部倒掉了」，還有人戲稱「難怪便祕的我，這幾天特別順」、「每次喝每次拉，屢試不爽」。

但也有人質疑，原PO的有效日期過太久，「我六月買的都8月10號的」。有遇到相同問題的網友打去賣場反應，「最近買的味道奶味很重，怪到我喝不下去」，好市多客服卻說「沒人反應」。

由於也有人質疑，好市多的牛奶為何可以保存70天，主要是它採用一種「超高溫瞬間滅菌UHT」的殺菌方式。由於加熱的溫度非常高，以142度加熱2～3秒，因此可達到完全滅菌的效果。如果牛奶變質，有可能是空氣進入後，產生了化學反應而導致，所以牛奶開封後，即使在保存期限內，還是建議要盡快飲用完畢。

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