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「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

▲川普臉部爆血，向支持者高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

▲川普6月底接受專訪時即已表態，「台灣應該付給美國保護費」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普近日因遭槍擊，再度成為媒體與社群網路焦點，彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）表示，先前與川普專訪談及台灣，川普直白表示，「台灣為我們（美國）做了什麼？」他認為美國數十年來提供保護，台灣應該付錢給美國。

庫克在槍擊事件發生前、川普與拜登首輪辯論的2天前，與團隊一同到佛州海湖莊園為《彭博商業周刊》對川普進行90分鐘的精彩訪問。當中他們談論美國經濟、外交以及對台政策。庫克表示，川普剛從路易斯安那州回來，心情非常好，當時的民調也顯示川普表現的不錯。

當談及若當選後，將如何執行對台政策，川普表示，「他們確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」庫克引述川普，「台灣為我們做了什麼？我們多年來保護台灣，他們卻偷走了我們的晶片事業，現在中國這麼想併吞台灣，我不確定我們繼續（保護）下去還有什麼意義。」

▲美國總統拜登在橢圓辦公室發表演說。（圖／路透）

▲美國總統拜登多次表態美國將會出手捍衛台灣。（圖／路透）

川普在任期間，對台灣也曾態度反覆，並且對日韓、北約等美國傳統親近盟友都有所抱怨，認為盟友都「吸美國奶水長大」，卻只願付微薄的錢，因此打壞與北約、歐盟的關係，更要求韓國提高軍費。

拜登上任後，延續川普對中強硬政策，並施加更大壓力。儘管白宮事後都試圖重回模糊路線，拜登本人不只一次在受訪時保證，若台灣有難，美國將會出手，以此鞏固對台承諾，同時嚇阻中國的侵略意圖。

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