小商人曝「北市幼兒園狼師」姓名長相　怒嗆：歡迎政府來罰

▲小商人製作看板，曝光「北市幼兒園狼師」姓名、長相。（圖／翻攝自小商人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

北市某私立幼兒園之子2022年性侵多名幼童，但因「兒少法」規定不得揭露被害人學校、等身分資訊，媒體無法多做報導，導致仍有家長不斷將孩子送到事發幼兒園，造成又有6名女童受害。對此，網紅小商人近日氣憤公開涉嫌性侵的教保員照片和身分，怒嗆「歡迎各地方政府來罰！」

小商人13日在臉書發文批評，藝人黃子佼性侵未成年及持有未成年偷拍影片，全台灣都知道，反觀現在幼兒園性侵案，受害者數量是黃子佼案的20倍，偷拍數量更高達90倍，涉案狼師「毛畯珅」這個三個字卻不能揭露？這是什麼邏輯？

為此，小商人直接貼出毛畯珅本名及肖像，在文內痛批，「裝肖維，都這是啥小邏輯？我臉書還被檢舉+限流，反正我也不靠流量吃飯，真的越要弄，我越要搞。我這幾天就去弄看板，歡迎各地方政府來罰！」

信義區這間幼兒園2022年7月就爆出性侵女童，但教育局第一時間僅調閱監視器，未發現相關證據，檢方調查後也處分不起訴。期間，狼師仍持續任教，有家長投訴孩子遭猥褻，結果幼兒園隱匿未通報教育局，直到2023年7月有2名家長選擇直接報案，檢警才以性侵害案件將人羈押。

教育局成立調查小組後，清查發現有24名家長通報，經檢警深入調查，赫然發現受害女童不僅超過20人，且狼師還拍攝超過600部犯案影片。許多家長不解，為何2022年起長達一年的調查期間，仍讓狼師持續任教、犯罪，直到2023年10月1日教育局菜廢止該幼兒園的設立許可。

對此，監察院稍早公布這家幼兒園為台北市私立培諾米達信義幼兒園、該位幼保員則是負責人暨園長之子毛畯珅，並表示將調查台北市政府教育局、台北地檢署於111年案件發生開始，究有無善盡調查職責。