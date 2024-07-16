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社會 社會焦點 保障人權

培諾米達信義幼兒園「毛畯珅」涉性侵女童！監察院要查北市教育局

▲▼幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）

▲幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供，下同）

記者閔文昱／台北報導

台北市信義區一家私立幼兒園園長之子驚爆性侵女童，甚至被檢警發現狼師拍了600多部影片，引爆全台灣家長怒火。對此，監察院稍早公布該家幼兒園為台北市私立培諾米達信義幼兒園、該位幼保員則是負責人暨園長之子毛畯珅，並表示將調查台北市政府教育局、台北地檢署於111年案件發生開始，究有無善盡調查職責。

監委葉大華、田秋堇、紀惠容表示，本案毛畯珅教保員涉犯司法案件部分，台北地方檢察署已就部分案件偵結起訴，計有7名被害人，部分案件尚在偵查中。另行政調查部分，台北市政府教育局認定毛畯珅教保員涉性侵害、性騷擾行為屬實，已就行為人之行為及該園負責人違反通報義務責任，分別於2023年9月20日、8月15日處以罰鍰、公布行為人之姓名及機構名稱，並自同年10月1日起廢止設立許可。

▲▼幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）

然而，監察院指出，台北市政府於2024年3月12日發布本案行政調查結果之新聞稿，既已作成公布姓名及機構名稱之行政處分，且該園已於去年停業，新聞稿卻又不對外揭露該園名稱，實有自相矛盾之處，致遭外界誤解兒少權法69條變相包庇加害人。

為此，監察院也在今（16日）的新聞稿中，公開該家幼兒園為台北市私立培諾米達信義幼兒園，該位教保員則是負責人暨園長之子毛畯珅，目的是避免加害人有持續侵害之行為，增進兒少福利或公共利益。

監察院強調，本案後續除將調查台北市政府教育局、台北地檢署於2022年案件發生開始，究有無善盡調查職責，另將一併調查釐清中央及地方主管機關對於兒少保護事件揭露加害人資訊之標準，以維護公益，俾供所屬及媒體遵循。

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