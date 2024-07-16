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為何選擇范斯當副手？　BBC分析川普「2大政治盤算」

▲▼川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／路透）

▲川普將與俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）搭檔參選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普15日宣布副手人選，正是同黨的俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）。BBC分析，這個選擇背後的2大政治盤算，能夠藉此一窺前總統的競選策略，以及如果川普返回白宮，將會如何執政。

1、拉攏白人藍領階級

2016年，川普選擇時任印第安那州州長彭斯（Mike Pence）作為副手，被認為是為了博取福音派基督徒的選票，因為這些選民對於擁有三段婚姻的川普，可能抱有疑慮。

如今，川普選擇范斯成為競選搭檔，卻是因為他深知，大選勝負取決於中西部幾個工業重鎮搖擺州。

范斯是俄亥俄州當地人，2016年出版回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy），描述在貧困藍領家族的成長過程，以及這些經歷如何影響他的政治觀與世界觀，就此成為暢銷作家，作品也被翻拍成電影。

▼范斯出身白人藍領階級家庭，卻翻身加入軍隊，獲得常春藤學位。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普宣布副手人選，俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）出線。（圖／達志影像／美聯社）

范斯的背景，能夠成為川普與白人勞工階級的最佳聯繫，甚至激出這些族群的選票。因為在2016年，中西部白人藍領階級僅投出「些微優勢」，才把工業搖擺州交到川普手上。

川普發文宣布副手人選時也寫道，范斯為了「賓州、密西根州、威斯康辛州、俄亥俄州、明尼蘇達州等地的美國工人與農民」努力奮鬥，還大力讚賞搭檔在陸戰隊服役，以及就讀耶魯大學的經歷。

2、政治意識形態相似

儘管范斯在2016年大選前曾批評川普，此後卻成為前總統的堅定支持者，尤其上電視節目的時候。他近年的忠誠與效率，無疑成為晉升副手人選的主因之一。

被問及「川普2020年大選挫敗是否公平」時，范斯表示「不」。他還曾說，與當年的彭斯不同，如果換作是自己，將試圖在2021年1月6日阻止國會認證大選結果，而這天正是美國國會暴動的日期。

▼范斯近年成為川普的堅定支持者。（圖／路透）

▲▼俄亥俄州參議員范斯將與川普搭檔參選。（圖／路透）

此外，范斯與川普的政治意識形態密切一致，在貿易、移民、外交政策上都有類似觀點，其中范斯對於美國持續支持烏克蘭尤其不滿。在2人意見分歧的領域，范斯也已經逐漸往川普的方向靠攏。

川普在競選過程中，已制定出第二任期的一些執政計畫，包括全面課徵關稅、驅逐數千萬無證照移民、大幅重組聯邦官僚機構等。他選擇范斯，也是加大力道執行「川普主義」（Trumpism）的證明。

拜登15日向記者表示，他認為范斯與川普沒有任何差別，「在這些議題上，他就是川普的翻版」，而這可能正是川普想要達成的效果。

年僅39歲的范斯成為共和黨副總統候選人，不僅與2名總統候選人形成鮮明對比，也成為共和黨新一代MAGA（讓美國再次偉大）的領袖人物。萬一川普真的重返白宮，范斯也將立刻加入該黨2028年總統提名人的討論名單。

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