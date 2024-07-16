萬華男穿「移民署」背心遭撞飛！竟是假冒慣犯　呂秀蓮也受害

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

台北市萬華區今（16日）凌晨1時許發生一起車禍，方姓男子穿越馬路時被轎車撞上飛到路中央，當場昏迷緊急送醫救治。離奇的是方男身上穿著一件「移民署」的背心，正面還印有「副署長」的官銜，但經查證該名男子並非移民署官員，且方男過去就曾多次假冒是呂秀蓮辦公室同仁，呂還二度在臉書發文澄清。

▲方男身上穿著移民署的背心，一度讓警方誤以為傷者是官員，但經查證是假冒的背心。（圖／記者黃彥傑攝）



這起車禍發生在今凌晨1點多，49歲的黃姓男子駕駛休旅車沿和平西路三段東往西方向行駛，行經和平西路三段與梧州街口撞上從梧州街由北往南徒步的59歲方男，由於撞擊力道過大導致車頭及檔風玻璃毀損，方男當場被撞飛到路口中央，駕駛供稱當時是行人違規穿越馬路且因燈光太暗、行人身上也無任何反光，因此沒有發現方男。

▲方男穿著假的移民署背心，上面還印有副署長的官銜。（圖／記者黃彥傑攝）



路人發現方男身上穿著移民署的背心，且正面有副署長的官銜，身上還有濃濃酒味，因此立即報警處理，救護人員到場發現方男昏迷但仍有生命跡象，緊急將人送往醫院搶救，至於方男身上的背心，經查證為假冒移民署的背心，並非是移民署的官員。警方對黃姓駕駛實施酒測，酒測值為零，至於車禍詳細原因及肇事責任，還有待警方調查。

▲方男被轎車撞上飛到路中央，當場昏迷倒地。（圖／記者黃彥傑攝）



據了解，方男是假冒呂秀蓮辦公室同仁的慣犯，多次拿著自製的名片對外聲稱是呂辦同仁，在公開場合招搖撞騙，2018年呂秀蓮就在臉書澄清，「對於冒用前副總統辦公室之名進行詐騙，將保留法律追訴權。盼這位先生自愛自重！」怎料方男仍持續行騙，2022年呂又接獲民眾檢舉，因此又再度發文強調方男非辦公室同仁。

▲方男曾多次假冒呂秀蓮辦公室同仁 。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）