男穿移民署背心「蹭茶室」　過馬路遭撞昏迷！知情人士曝內情

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區和平西路三段、梧州街口，16日凌晨1時許發生一起車禍，1名身穿移民署副署長背心的男子，因未依照規定穿越馬路，遭和平西路上行駛的車輛撞上，整個人彈飛、頭部嚴重撞擊，緊急送往醫院搶救，據悉，男子假冒移民署副署長在萬華茶室狐假虎威，甚至曾經冒充前副總統呂秀蓮辦公室人員。

▲男子假冒移民署副署長蹭萬華茶室，酒後闖紅燈被撞（紅圈），頭部受傷陷昏迷。(圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方調查，59歲方姓男子16日凌晨1時許從梧州街往和平西路三段徒步移動，但未依照號誌燈穿越和平西路三段，遭49歲黃姓自小客車駕駛撞上，方男被撞倒地後整個人頭部受傷、血流滿地，警消緊急將他送往醫院救治，目前昏迷指數7，仍在醫院接受觀察治療。

當時方姓男子身上還飄散濃厚酒味，甚至還穿著「移民署副署長」的背心，但上面卻印著方男本名。警方表示，目前移民署2位副署長並非姓方，而是林、陳2位副署長，換言之，方男是穿著自製的背心、假冒副署長身分。

根據附近知情人士透露，因為萬華地區東南亞人士較多，經常會有逃逸外勞隱匿身分討生活，甚至東南亞籍女子來台從事賣淫行為，15日深夜才在西昌街抓到51名賣淫女子，其中46名就是外籍人士，也是移民署、萬華分局各單位高度關注的轄區。

也因移民署、萬華分局經常到萬華廣州街、梧州街一帶取締外勞，地方人士指出，方姓男子經常打著移民署旗號，自稱是副署長，在萬華地區的茶室喝酒，甚至狐假虎威，穿著移民署副署長背心嚇唬茶室的員工以及陪酒女公關。

此外，方男曾自製名片，上面印有總統府、民主進步黨、行政院等字樣，甚至假冒是卸任副總統呂秀蓮辦公室成員，讓呂秀蓮辦公室出面駁斥，澄清方男並非辦公室成員，希望民眾不要上當；警方將等方男清醒後，釐清他假冒移民署官員的原因。

警方也指出，方姓男子並非移民署人員，所以也將依照《刑法》第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者」，得處1萬5千元以下罰金。