南投縣委普台高中辦新住民第二代夏令營　鹿谷鄉設第7社區服務點

▲南投縣政府結合普台高中國際部舉辦新住民第二代夏令營。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣民政處與埔里鎮戶政事務所、私立普台高級中學協力，從15日起擴大舉辦為期5天的新住民第二代夏令營，共有25位國小高年級「新台灣之子」參加；縣府表示，希望培養孩子們的社交技能學習會合作溝通、強化個人自信心，也更積極參與學校與社會，將來成長為全縣促進多元文化融合、達成共好願景的活力新種子。

本次夏令營以「迎接多元、凝聚一心」為主題，縣府民政處長林琦瑜及普台國際部主任張少芹、埔里戶政主任黃金池均到設於埔里戶政事務所二樓會議室的夏令營隊基地參加迎新始業式，並由18位普台高中學生擔任少輔員熱情引領，迅速透過遊戲與來自全縣的新住民第二代國小高年級學生交心「破冰」，歡欣展開一系列多元語言、文化及生活探索的豐富研習課程。

普台高中指出，該校國際部學生團隊一手設計「Fun English」跨領域英文活動，探索日本傳統童謠、摺紙挑戰、狂歡祭典舞、叮噹創意及童玩，DIY食之饗宴，並赴18度C巧克力工房實作烘焙餅乾、三明治；每天更有「小小武術家」五步拳練習，還安排學員到超商學習購物、成為「小小購物家」，以及到埔里圖書館闖關，成為「小小藝文探索家」。

擔任夏令營隊總召兼少輔員的普台高二學生江雨恩說，由於學員都有不同文化背景，擔任少輔員時也會獲得不同文化的洗禮與衝擊，除希望陪伴學員充實學習歡度暑假，自己也得到許多不一樣的教與學的經驗，非常令人興奮與期待。

林琦瑜指出，這次夏令營最大特色即是委由普台高中國際部的統整規劃與執行，課程豐富精彩、生動有趣，相信能夠帶給新住民第二代孩子強烈學習及參與體驗的動力，並收穫滿滿，也感謝埔里戶政事務所及18度C巧克力工房提供營隊活動場地及手作餅乾烘焙的機會。

而縣府為積極照顧新住民，除於縣立婦幼館設置新住民家庭服務中心，也持續廣設新住民社區服務據點：繼南投、埔里、草屯、竹山、名間、國姓6鄉鎮市據點後，5日再於鹿谷鄉秀峰村設立第7個新住民社區服務據點；縣長許淑華親自前往揭牌祝賀啟用，她強調縣內新住民已突破1萬2000人，縣府持續努力擴大新住民關懷服務網，也歡迎新住民及家庭成員多加利用，不僅加速生活適應，更成為全縣多元經濟社會文化成長發展的新動能。