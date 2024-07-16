「校園禁抖音」模擬公投吸引學生激辯　南崁國中教案獲教育部特優

▲南崁國中校長許菀玲（左三）與教師推出校園是否禁抖音模擬公投教案，帶動學生學習興趣。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

教育部每年投入逾11億元經費，協助全國各國中小發展「以學生為主體」課程。儘管校園是否禁抖音未定，但桃園南崁國中透過校內模擬公投「政府要不要禁抖音」教案，讓學生充分參與討論，讓學生從中了解公投，以及禁不禁抖音帶來影響，不僅提升學生學習興趣與思辯能力，更獲得今年教育部「媒體素養教案比賽」特優。

全國教育局處長會議今天起一連兩天在宜蘭舉行。今年以「創新課程 綻放學習自信」為中心議題，今（16日）下午邀請桃園市南崁國中等校進行特色課程分享。國教署協助全國各國中小發展「以學生為主體」課程，提升孩子學習興趣，鼓勵適性發展，每年挹注逾11億元經費，透過補助學校發展彈性學習課程，帶領學校教師進行共備及教學創新，豐富學生學習視野。

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其中今年獲得「媒體素養教案比賽」特優的桃園市南崁國中，在「台灣放伴教育協會」協助下，成立跨領域媒體識讀教師社群，聘請專家入校陪伴教師社群，更開發媒體素養主題課程，引導學生識讀產品廣告用詞、新聞訊息及模擬公投活動等，培養科學態度及批判性思考。

其中一個教案以校內模擬公投「政府要不要禁抖音」為主軸，由校內老師拍攝支持與反對兩方面意見影音，加上邀請專家入校，也讓學生知道公投意見，學生還進行正反兩方的辯論，最後再進行公投，在10個班級當中，6個班不同意禁抖音，4個班同意禁抖音，正反意見相當接近。

負責該教案的公民老師陳奕君表示，一開始以為學生們對於這個議題沒興趣，沒想到支持或反對的學生都相當投入，不僅過程中辯論激烈，而且言之有物，像是反對方學生主要論點為失去娛樂，贊成方除了隱私權之外，更有學生提出應該站在更高的高度，也就是國家的立場去考量，這一點讓她相當訝異，因為老師並未去引導學生，也顯示學生對問題的思考已經相當深遠。