郭婞淳、楊勇緯貼圖免費下載！挺奧運選手　教長：奪牌越多越好

▲教育部長鄭英耀表示，這次台灣選手與教練全部可搭商務艙參與巴黎奧運，希望選手奪牌數量越多越好。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

2024巴黎奧運即將在7月26日登場，教育部為台灣奧運選手加油的「臺灣英雄 · 全民相挺」免費貼圖也上架。教育部長鄭英耀今（16日）指出，台灣將有16個項目、60名選手參賽，所有人都是搭商務艙為主，「去跟回來百分百搭商務艙沒問題」，並向大會租借50部移動式冷氣，讓選手不會被巴黎酷熱的夏天影響。他將在賽前為台灣選手祈福，希望選手平安且有更好成績，可以「奪金搶銀拿獎牌」，至於奪牌數，當然「希望越多越好」。

113年度全國教育局處長會議今天在宜蘭舉行。面對2024奧運即將在7月26日至8月11日在法國巴黎登場，外界相當關心選手備戰狀況。教育部鄭英耀今天接受媒體聯訪時，說明目前準備狀況。教育部為台灣奧運選手加油的「臺灣英雄 · 全民相挺」免費貼圖也上架，包括郭婞淳、楊勇緯都是主角。

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▲教育部推出為台灣奧運選手加油免費動態貼圖。（圖／教育部提供）

對於上屆日本奧運會，曾經發生選手無法搭商務艙、只能搭乘經濟艙事件。鄭英耀指出，這次前往巴黎，選手和教練去程、返程均搭乘商務艙，代表隊回國時間若有調整，商務艙座位不夠的話，將會以選手為優先，事先取得教練同意，安排需轉機回國的商務艙或是搭同班機的豪經艙回國，「這次去跟回來百分百搭商務艙沒問題」。

為了讓選手安心準備比賽，鄭英耀表示，由於法國夏天比較熱，雖然籌備單位安排的選手村有冷氣，還配有電扇，但因為擔心冷氣力道不足，體育署請大會租借50部移動式冷氣，希望可以幫助選手，讓選手有更好身體能量。

鄭英耀提及，今年和往年有比較不同之處，就是獲得當地市長出借運動訓練中心讓台灣選手使用，這樣就不用跟大會租借許多運動場地，讓台灣選手在訓練備賽上更方便，而且這次運動科學專家也會全部隨隊前往，除飲食照顧，還有透過AI讓選手在練習過程，給予動作等指導與回饋。

鄭英耀表示，預計24日出發前往巴黎，抵達後將和中華奧委會主席林鴻道一起去看看選手村，落地後也會入境問俗，到法國當地的天主教堂為選手祈福，希望選手平安且有更好成績，希望我國選手「奪金搶銀拿獎牌」，至於奪牌數部分，「希望越多越好」。