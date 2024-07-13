陸女網紅遊泰失蹤「疑成屍塊」！與男伴親密畫面曝　數小時後遇害

▲失蹤的38歲中國籍女子疑似遭到男伴殘殺。（圖／翻攝自泰媒，下同）



記者王佩翊／編譯

中國一名抖音女網紅6月底獨自前往泰國，7月卻被友人通報，在與男伴外出後失聯，而女子的家人更是接獲綁架勒贖的電話。警方調閱監視器後找到兩人租車出遊的親密身影，但是男方卻在事發後出境前往香港。警方隨後也在男子承租的車輛上發現血跡反應，13日更在荒野發現一具女性遺體，初步判斷就是受害者，不過仍需進行進一步DNA檢驗。

根據泰媒報導，38歲中國籍抖音女網紅顏瑞敏（音譯，Yan Ruimin）於6月26日獨自從馬來西亞入境泰國，同月28日至29日與朋友一起前往芭達雅遊玩，一行人30日返回曼谷。但她7月1日卻獨自一人叫Grab前往素坤逸區，隨後失蹤。

她的朋友當晚直到11時都無法聯絡上該名女子，因此報警，而當時被害人的手機還處於開機狀態。警方調閱監視器後發現，顏瑞敏抵達素坤逸後，在下午5時26分被另一名32歲中國籍男子開車接走，兩人隨後入住附近的住所，並認定該名男子涉嫌重大。

警方調查發現，男子是在6月30日從新加坡入境泰國。失蹤女子和嫌犯在此之前都曾多次入境泰國，而兩人7月1日下午6時05分至7時43分被監視器拍到出現在曼谷的一個路邊市場，並一起買榴槤吃，隨後手牽手走回車上並離開現場，因此警方懷疑兩人可能早已認識。

監視器畫面當晚又拍到嫌犯獨自開車離開住所，並前往春武里府，期間曾在12個地點短暫停留，有些地點只是停車，但在部分地點有親自下車。最終，嫌犯在一處荒地燒毀一個行李箱，而附近有一個水塘。他在那裡停留了約1小時，隨後駕車返回曼谷入住旅館至7月3日。

警方調查發現，32歲中國籍嫌犯6月30日租下該輛車子後，7月3日歸還，並在當天下午1時46分出境飛往香港。

警方隨即搜索了這12個地點，並發現男子出境前最後入住的酒店洗手盆上有血跡，而租車的駕駛座、後座、車門和後車廂也都有血跡反應。警方預計將這些證據與失蹤女子父親的DNA進行比對，以確認身份。

家屬表示，並不清楚女子與兇嫌的關係，但是女子的姊夫曾經接到一通勒贖電話，對方要求支付100萬人民幣（約新台幣448萬元），因此他緊急通知其他家人到泰國處理此事。

根據最新調查，男嫌在事發後逃往香港，隨後前往澳門。7月4日至6日間有證據顯示失蹤女子的手機被人使用。

警方7月12日在春武里府的一處荒野上發現一個被燒毀的行李箱，判斷就是失蹤女子的物品。而泰國警方13日則在北柳府發現一具人類殘骸，疑似就是該名失蹤女子的遺體，不過由於屍體遭到毀損無法辨認，仍需進行DNA鑑定才能確定身分。