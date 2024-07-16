學童「一周喝2次鮮乳」拚9月上路！教育部：未來常態化

▲對於「班班有鮮乳」，教育部長鄭英耀表示，希望在9月開學時上路。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／宜蘭報導

農業部規劃今年9月起推動「班班有鮮乳」，外界關心能否如期上路。教育部長鄭英耀今（16日）表示，農業部正在辦理共同供應契約，希望9月上路，讓全台國小與附設幼兒園學童，一周喝兩次國產鮮乳，未來這將是常態性計畫。

全國教育局處長會議今天起一連兩天在宜蘭舉行。今年以「創新課程 綻放學習自信」為主題，展現108課綱的多元性及核心素養的重要性，希望經由教育實務經驗分享及各項教育議題探討，培養學生自主學習及自信心。

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因應明年紐西蘭牛乳進口零關稅，為了降低對台灣酪農衝擊，農業部規劃編列44億元，從9月起提供全台國小與附設幼兒園學童，每周兩次國產鮮乳，預估全國會有2600多所國小與附設幼兒園、共計133.5萬名學童受惠。

不過，由於各縣市政府卻遲遲沒收到執行公文，外界擔心能否在9月如期上路。鄭英耀則表示，農業部正在辦理共同供應契約，希望9月上路，讓全台國小與附設幼兒園學童，一周喝兩次國產鮮乳，未來這將是常態性計畫。

至於國中是否會比照實施，國教署長彭富源補充說明，農業部正在辦理共同供應契約，將往「9月推動」這目標努力。國中部分，則會等國小實施狀況後，再跟農業部一起評估。

▲「113年度全國教育局(處)長會議」今天在宜蘭登場，今年以「創新課程 綻放學習自信」為主題。（圖／記者許敏溶攝）