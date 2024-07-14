台灣高中生「國際生物奧林匹亞」奪4金　建中是最大贏家

▲台灣高中生李浩熏、蔡紹騏、楊爵禧、林威樂（左起）在生物奧林匹亞競賽奪4金。（圖／教育部提供）



記者楊惠琪／台北報導

台灣學生參加2024年第35屆國際生物奧林匹亞競賽，從哈薩克共和國傳回捷報，在81個國家、324名參賽學生中，共獲得4面金牌，國際排名（以金牌數計算）與美國、中國並列第一。依據競賽獎勵辦法，奪金牌學生將可獲教育部頒發20萬元獎學金並保送大學校系。

教育部表示，4位金牌獲獎者中，有3人來自台北市建國中學，分別是林威樂（個人排名第11名）、楊爵禧（個人排名第12名）、蔡紹騏（個人排名第20名），以及台北市私立復興實驗高中學生李浩熏（個人排名第16名），建中是本屆最大贏家。

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教育部指出，我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國179所學校共3399名學生中選出4名學生代表參賽。代表團由國立中山大學特聘教授江友中擔任領隊，於7月5日飛往哈薩克共和國參賽，大會於當地時間7月13日下午17時舉行閉幕典禮並頒獎。

教育部說，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。