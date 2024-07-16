北市嗆從沒為狼師案發言！　吳沛憶3點回應：把蔣萬安當寶貝卸責？

▲吳沛憶。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市某私立幼兒園爆出園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害人數超過20人。民進黨立委吳沛憶關注此案，台北市府反應慢半拍，甚至將「今年3月」教育局發布的相關案件新聞稿，從原調閱112年監視器，改成111年，質疑是要滅證，台北市府則高聲反擊，並嗆吳沛憶2022年還在擔任台北市議員，但當時都沒發言紀錄。對此，吳沛憶發出3點回應，轟市府把市長蔣萬安當寶貝卸責，但誰來保護寶貝孩子們？

吳沛憶指出，台北幼兒園狼師案，北市府不思自我檢討，反過來嗆民代，這是荒謬可笑，蔣市府自己沒寫功課，怪別人不夠用力盯他？蔣萬安是寶寶市長，台北市政府篡改新聞稿、擠牙膏說明，都還在寵溺蔣萬安，把蔣萬安當寶貝卸責，誰來保護寶貝孩子們？

針對北市府15日傍晚的說法，吳沛憶回應，首先，北市府稱新聞稿「沒有竄改、只有修正」是自打臉，市府否認「竄改」新聞稿，卻又承認對年份做「修正」。有改就是有改，死不承認更讓人懷疑蔣市府心虛。

第二，吳沛憶說，「空白的一年」是市府新聞稿公開資訊，「竄改前」的新聞稿，白紙黑字寫出，「教育局於111年7月接獲幼兒園通報，園方與家長觀看監視器影像」「另外，教育局調閱112年6月13日、16日、27日、28日、30日相關監視畫面，亦查無異樣。」北市府的公開資訊就是，案件擱置一年後才再度調閱監視器。

吳沛憶強調，最重要的，事實就是市府並未把狼師停職，於2022-2023年間持續任教。而在「教保條例」修法前，教育部就有公文指示可將狼師停職，但教育局沒有執行。

吳沛憶指出，本案是社會矚目案件，但市府上午7點急改新聞稿，被抓包之後，晚上快9點才公開說明，無法接受擠牙膏式說明，市民希望蔣市府開誠布公、讓市民安心。

吳沛憶說，有機會防止案情擴大的是市府、能勒令狼師停職的是市府、能阻止幼童入園的還是市府。但市府的態度只是推諉卸責，只是保護市長政治前途。每位孩子都是父母的寶貝，但市府只把蔣萬安當寶貝。為保護蔣萬安，市府不惜竄改新聞稿。