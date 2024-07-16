地方制度法修法通過　4縣市下屆可多一名山地原住民議員

▲民進黨原住民立委伍麗華、陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院16日三讀通過「地方制度法」第33條修正案。內政部表示，這次修法重點包括增訂無山地鄉縣（市）的山地原住民議員保障名額，並調整計算縣（市）議員席次人口級距，從原本縣（市）80萬人以下，放寬改為扣除原住民人口在70萬人以下，非原住民議員的名額不得超過43人等規定。本次修法施行後，預估2026年地方選舉時，彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市各可增加1位山地原住民議員。

內政部指出，目前山地原住民移居都會地區情形普遍，為保障這些地區山地原住民的參政權，增訂無山地鄉縣（市）其山地原住民人口達1,500人以上，應有山地原住民選出的議員名額；無山地鄉縣（市）平地原住民、山地原住民均未達1,500人，但原住民合計有2,000人以上，可選出原住民議員名額。

而這次修法也針對縣（市）因人口減少面臨議員名額驟減問題，將縣（市）人口在80萬人以下，議員總額不得超過43人的規定，修正為縣（市）人口扣除原住民人口在70萬人以下，非原住民議員名額不得超過43人，降低人口減少對地方政治的衝擊。

內政部強調，目前縣（市）已有平地原住民議員保障，這次修法增加無山地鄉縣（市）山地原住民議員名額保障規定，也使縣（市）與直轄市對原住民議員的保障方式一致，更完整保障原住民參政權。