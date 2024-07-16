　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老司機哭哭！高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」恐成絕響

▲▼排毒一條街 。（圖／翻攝自X）

▲高雄九如一路的知名按摩店主打年輕優質妹妹。（圖／翻攝自按摩店X，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄九如一路被戲稱「排毒一條街」，路上某家知名的按摩SPA店今年初被警方查獲暗藏春色，店內主打小隻馬、溫柔可人的妹妹，全套排毒只要1800元的超值價格，吸引不少老司機上門，在查緝過程中，店內紅牌「鎮店蕭后」也被抓，檢方偵辦後，將蕭姓負責人、張姓店員依妨害風化罪嫌起訴。

▲▼排毒一條街 。（圖／翻攝自X）

高雄九如路上因有不少以美容、按摩為主業的店家，是在地老司機「人與人的連結」的熱區，也被老司機稱為排毒一條街。檢方指出，蕭姓男子在九如一路開設按摩SPA會館，以月薪3萬元聘請張男當店員，招攬女子從事色情按摩。

警方發現，這家按摩館在X（前身為推特）、IG、臉書等社群媒體大打廣告，主推「150小隻馬」、「恥度無極限」、「傻萌小公主」等各類美女，還有紅牌「鎮店蕭后」坐鎮，果然吸引不少老司機上門尋芳。

▲▼排毒一條街 。（圖／記者陳宏瑞攝）

由於生意太紅，開幕不到一個月就吸引到警方的注意，於是在今年1月間前往查緝，當場查獲3對男女正在進行「人與人的連結」，於是將全部人帶回偵辦，發現這家店全套排毒的價格最低只要1800元，CP值爆表，難怪生意興隆。

檢方偵訊時，蕭姓負責人和張姓店員都坦承犯行，檢察官偵結依妨害風化罪嫌將兩人起訴。

ET快訊
30歲美女主播結婚了！　嫁給粉絲
可不可女店員做「口水手搖飲」　醫：恐害食物中毒
雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車
「背風渦旋」加劇午後雷雨　鄭明典示警：今北部不會安靜
快訊／離婚後爆劈腿2男！　陳天仁回應了
餵毒虐殺3歲繼女「埋屍樹下」　狠父判17年10月
獨／國道競速1人死亡！肇事男首曝光　一句話讓遺孀更哀痛
熱到受不了！女騎士「自備法寶」遮陽　網讚：沒妨礙別人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

針戳大腿！狠父虐殺3歲繼女「餵毒埋屍樹下」　更三審判17年10月

雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車

警收賄遭重判落跑「拉人下水拼翻案」　富二代淪被告現身法院

登山女神再戰公關女強人　控造假「人夫約泡」LINE對話

幫基隆警爭最高撫卹　謝國樑擬拜會警政署長：不排除由民間募款

老司機哭哭！高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」恐成絕響

「違停＋路口未減速」兄弟遭夾擊1死1傷　2駕駛下場曝光

新北前議員歐金獅涉賄　二審判3年半+沒收11個馬克杯

桃園臨時工猝死不單純　3室友霸凌毆打遭收押！1女交保

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

針戳大腿！狠父虐殺3歲繼女「餵毒埋屍樹下」　更三審判17年10月

雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車

警收賄遭重判落跑「拉人下水拼翻案」　富二代淪被告現身法院

登山女神再戰公關女強人　控造假「人夫約泡」LINE對話

幫基隆警爭最高撫卹　謝國樑擬拜會警政署長：不排除由民間募款

老司機哭哭！高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」恐成絕響

「違停＋路口未減速」兄弟遭夾擊1死1傷　2駕駛下場曝光

新北前議員歐金獅涉賄　二審判3年半+沒收11個馬克杯

桃園臨時工猝死不單純　3室友霸凌毆打遭收押！1女交保

台積電漲15元收1055　台股大漲117點來到23997點

台中桌遊店變賭場！抓不怕繼續開　直接被「喀擦」斷水電

愛立信2024行動趨勢報告：2029年5G用戶56億、AI來襲新一波換機潮

毛炸！牧師4個月前預言「川普遭暗殺」：子彈飛過他右耳

連晨翔崩壞吃胖21kg認了「不要減肥」　劉品言曝抱抱先頂到凸肚

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

女子「吃毒菇斷片」隔日上班神遊　同事全嚇傻…急幫送醫

謝國樑籲行政指導要依法　中選會：依法辦理選務不做差別待遇

社會熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

女星爆「蕭淑慎夫」性侵多女　說法都是同一套

宜蘭國中小「22師生搭帆船」擱淺！

妻子不指認小王身分　人夫靠這招逆轉勝

快訊／萬華凌晨「路人」被撞飛昏迷　身上驚見移民署背心

女童光腳走柏油路20分鐘　跟拍女還原經過

高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」也被抓

快訊／萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／國3和美段昨1死　今4車追撞奪2命

更多熱門

相關新聞

優質男友崩潰！她驚見「狂玩無套片」

優質男友崩潰！她驚見「狂玩無套片」

「沒想到對自己很省的他，竟然會花錢去嫖！」一名女網友透露，男友節儉又有上進心，還是個孝順顧家的人，某天卻意外發現男友是喝茶熟客，手機有無套的影片，甚至會偷拍路人屁股蛋等。原PO難以接受直呼，男友是個道德標準很高的人，「以為一個絕對不會去喝茶的男人，竟然是老顧客！」

喝水排毒！人體「6個時間點」一定要喝

喝水排毒！人體「6個時間點」一定要喝

援交未成年少女挨告　老司機硬拗遭打臉

援交未成年少女挨告　老司機硬拗遭打臉

獨／女警被指下海半套店　乾爹+老司機曝內幕

獨／女警被指下海半套店　乾爹+老司機曝內幕

38K北漂男「真實現況好慘」　花到負債3000元

38K北漂男「真實現況好慘」　花到負債3000元

關鍵字：

老司機排毒一條街名店鎮店蕭后絕響

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

病毒大爆發！　全家都中鏢

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面