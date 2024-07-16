老司機哭哭！高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」恐成絕響

▲高雄九如一路的知名按摩店主打年輕優質妹妹。（圖／翻攝自按摩店X，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄九如一路被戲稱「排毒一條街」，路上某家知名的按摩SPA店今年初被警方查獲暗藏春色，店內主打小隻馬、溫柔可人的妹妹，全套排毒只要1800元的超值價格，吸引不少老司機上門，在查緝過程中，店內紅牌「鎮店蕭后」也被抓，檢方偵辦後，將蕭姓負責人、張姓店員依妨害風化罪嫌起訴。

高雄九如路上因有不少以美容、按摩為主業的店家，是在地老司機「人與人的連結」的熱區，也被老司機稱為排毒一條街。檢方指出，蕭姓男子在九如一路開設按摩SPA會館，以月薪3萬元聘請張男當店員，招攬女子從事色情按摩。

警方發現，這家按摩館在X（前身為推特）、IG、臉書等社群媒體大打廣告，主推「150小隻馬」、「恥度無極限」、「傻萌小公主」等各類美女，還有紅牌「鎮店蕭后」坐鎮，果然吸引不少老司機上門尋芳。

由於生意太紅，開幕不到一個月就吸引到警方的注意，於是在今年1月間前往查緝，當場查獲3對男女正在進行「人與人的連結」，於是將全部人帶回偵辦，發現這家店全套排毒的價格最低只要1800元，CP值爆表，難怪生意興隆。

檢方偵訊時，蕭姓負責人和張姓店員都坦承犯行，檢察官偵結依妨害風化罪嫌將兩人起訴。