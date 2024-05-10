38K北漂男「真實現況好慘」　花到負債3000元！全場傻：真奢侈

▲原PO曝北漂開銷，每個月負債3000元。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多北漂族感到無奈，因為房租就佔了薪水1/3！而一名男網友說，他月賺3萬8500元，扣掉吃喝與通勤，還一定要享受物質生活的話，每月慘負債3000元。文章曝光後，網友看到「舒壓排毒6000元」的開銷後，紛紛傻眼回應「收入不到4萬，排毒6000元還真奢侈！」

一名男網友在臉書《存錢公社》附上一張哭臉符號，接著他不禁感嘆「真實北漂上班族現況」，因為月薪3萬8500元，扣掉各種生活開銷後，還負債3000元。

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原PO列出明細，伙食（宵夜飲料點心）1萬5000元、房租（含水電網路）9000元、交通（機車為主）1500元、旅遊（國內少過夜）4000元、運動2000元、舒壓排毒6000元、進修（閱讀好書）500元、保險（機車+醫療）1000元、日用品：1500元、衣服鞋子美容1000元，上述加總為4萬1500元。

對此，原PO認真拋問，不想失去生活品質的話，如何不負債呢？

有網友則歪樓笑酸，「自己手動排毒不就省6000元了」、「你舒壓排毒還挺貴的齁」、「就算負債也要去排毒啊」、「收入不到4萬，排毒6000元還真奢侈」、「買一個充氣娃娃，長期下來可以省不少6000元」。

也有人認真回應，「不影響生活品質，換工作吧，月收38K太低了」、「去健身中心打工，可以省錢還可以多賺錢」、「兼差，轉職，南部工作」、「旅遊、運動、排毒一律刪除，節省1萬2000元」。