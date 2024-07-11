優質男友崩潰！月入10萬超省　她驚見「狂玩無套片」：竟花錢去嫖

▲原PO眼中的優質男友，竟然是喝茶老司機。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「沒想到對自己很省的他，竟然會花錢去嫖！」一名女網友透露，男友節儉又有上進心，還是個孝順顧家的人，某天卻意外發現男友是喝茶熟客，手機有無套的影片，甚至會偷拍路人屁股蛋等。原PO難以接受直呼，男友是個道德標準很高的人，「以為一個絕對不會去喝茶的男人，竟然是老顧客！」

一名女網友在Dcard表示，男友是個道德標準很高的人，認真工作也有上進心，且孝順又顧家，他每月收入超過10萬，雖然對自己十分節儉，但對原PO卻不吝嗇，「一起出去的開銷都是他付錢」，同時原PO也強調，自己經濟獨立月收5萬，還有一間房子，並不需要靠男友養。

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不僅如此，男友也時常誇讚原PO「不化妝不打扮也漂亮」，如今已交往2年多，這個讓原PO非常滿意的另一半居然會買春，「只是沒想到對自己很省的他，竟然會花錢去嫖...非常的不敢置信！」

原PO難過透露，男友都會以隱私為由不給碰手機，直到某天她好奇查看，才發現有「吃魚喝茶、女生露點的奶照」的訊息，甚至會在路上偷拍女生的腿、屁股蛋及乳溝等。更讓原PO感到崩潰的是，關於喝茶影片，「原本以為只是半套，看到後面發現是有插入...還沒有戴套。」

對於男友這不為人知的一面，令原PO不知所措「以為一個絕對不會去喝茶的男人，竟然是老顧客，最在意身體健康的人還敢沒有戴套...太震驚了！」最後，原PO也拋問「要如何分辨男生會不會嫖妓呢？」

底下網友熱議，「道德標準很高的人，偷拍女生？我看了啥？」「嫖妓不戴套 到底哪裡來的勇氣」、「現在比較重要的問題是，他沒戴套，代表他X的那個女生有什麼髒東西...可能妳也有囉，先去醫院檢查啊」、「自己是沒嫖過，但有好友也是結婚了，花了不少錢在嫖」、「找可以交往後互看手機的」、「人設越完美，私下往往越讓人傻眼」。