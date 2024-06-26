老司機援交未成年少女　辯「她說過了18歲生日」法官不信

▲高雄老司機援交未成年少女慘了。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子透過社群軟體群組約了一名少女小魚（化名）到摩鐵性交易，事後警方查辦相關案件時，發現小魚尚未成年，因此也將林男送辦，法院審理時，林男辯稱在性交易前有問小魚成年了嗎？小魚回答「剛剛辦過18歲生日趴」，他才「提槍上陣」，但法官不信，仍依兒童及少年性剝削防治條例判處他徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，林男是去年9月間在老司機的群組「狼友們」中看到有人推薦「小楚」（化名）服務好、顏值高，心生嚮往，所以花3000元約了「小楚」出來交易，結果來的人是小魚，小魚戴著口罩素顏現身，還留著長直髮，林男沒問清楚就帶著小魚進房間。

進了房間後，小魚脫掉口罩，林男第一時間覺得她臉龐稚嫩，於是問小魚「成年了沒？」小魚回答「前陣子才在汽車旅館過18歲生日」，林男雖然還是半信半疑，但還是和小魚完成性交易。後來警方查獲小魚是未成年少女，又循線找到尋芳客林男，將他移送法辦。

法院審理時，林男辯稱他在群組上看到小魚的生日資料是「2001年4月11日」，所以認定小魚已經成年，而且小魚當時是素顏，無法判斷她是否成年，而且他知道這些援交少女通常會報高年齡，才沒有懷疑小魚。

法官傳喚小魚作證，小魚則說群組上的小楚照片有刺青，並不是自己，應該是林男把她和「小楚」搞錯，誤認為是同一人，法官認為，林男與「小魚」碰面時，已察覺素顏的小魚稚嫩氣息，卻心存僥倖與小魚發生性行為，因此依與16歲以上未滿18歲之人為有對價性交行為之不確定故意，判處他有期徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。