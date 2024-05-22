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社會 社會焦點 保障人權

獨／女警被指下海半套店！乾爹+老司機曝內幕：除非她頭殼壞掉

▲▼新竹市理容院。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北一名女警被指控在半套店兼差，但是老司機們分析後認為，一點都不合理。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

「竹北女警疑似兼差半套店案」震驚全台，老司機圈造成轟動，但外行看熱鬧，內行看門道，幾位老司機、乾爹們接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪，針對這起兼差案發表專業看法，認為「女警只要腦子沒病，再怎麼缺錢都不會去半套店」。

一名長期在護膚店走跳的老司機表示，以新竹地區行情，護膚店內半套價格約為2300-2400元，全套價格則是小姐與客人議價，半套收費小姐與店家6:4分，若是回頭客再指名小姐，小姐可多加100元，大約實拿1400到1500元。

老司機解釋，半套俗稱「保養」、「打飛機」，全套俗稱S，但店家與小姐只抽半套的價格，S部分小姐全拿，同樣的責任也自己全扛，S價格從數千到上萬都有，沒有公定價，雙方談妥就行。

▲▼半套店。（圖／讀者提供）

▲老司機說，按摩店（養生會館）的大廳與一般並無不同。（圖／讀者提供，下同）

老司機也介紹這家傳出女警兼差的護膚店內配置，一進門是櫃台，再往內走的小房間才是按摩處，但以竹北為例，因多為整棟營業，所以小房間需要坐電梯上樓，也多了一層保障；櫃檯的燈光為正常亮度，小房間的光源則可調整，一般正常按摩時燈光微暗、「保養」時燈光更暗，幾乎看不太清楚，一方面製造朦朧美，另一方面是怕偷拍。老司機說，竹北很多客人喜歡偷拍，小姐自己也很害怕，如果按摩到一半燈光變成紅色，就是櫃台在通知樓上「緊急狀況，隨機應變」。

美容師服裝大多是上空小洋裝，保養的時方便隨時拉下，但是護膚店經常有重口味的客人有特殊需求，例如腿控、絲襪控會要求親吻小姐腳趾、自備黑絲襪要求小姐穿上後再撕破，如果不是太變態的要求，美容師一般會應客要求，不另加價。

▲▼半套店。（圖／讀者提供）

▲老司機說，按摩小房間的燈光可以調整，如遇緊急事件，也有特殊記號。

老司機說，護膚店以單次計價，每次收費兩千多元，相較於酒店、包養網等特殊行業，護膚店屬於平價消費，竹北的護膚店客人也因地區屬性，客人多為工程師、醫生，過去曾經也有民代出現過。

老司機說，與大部分人以為的「夜晚黃金時段」不同，這些醫生、工程師晚上都要回家當好老公、好爸爸，所以經常利用下午時段，以出差、開會、特休等名義前往消費，如果遇到護膚店有「新貨上架」，客人還需要排隊。

隨著科技發達，護膚店也走出傳統模式，店家會有自己的微信、LINE，客人可以先在網路上問店家，「幾點時段有可以約?」店家就會把該時段有空檔的小姐照片發給客人，供客人預約，護膚店也有「放鳥機制」，客人如果爽約太多次，將會列入黑名單。

▲▼半套店。（圖／讀者提供）

▲按摩店會定期發照片給老司機們，供司機們選擇預約。

老司機說，護膚店的美容師年齡約落在20-50歲間，其中以30-40歲最多，但年紀並不是護膚店的優勢，服務才是，會前往護膚店上班的美容師多為外籍配偶、單親媽媽，像女警這樣年輕身材好還單身的，幾乎是少之又少；更何況，以半套服務來說，時間約為60分鐘，但其實只要客人出來了，就算結束，經驗老道的小姐，很知道如何能「提早下班」，只是再怎麼提早，一位小姐一天10個客人就很拚了，極限15個，換算下來一天大約收入2萬多一些，實打實的體力活，賺得一點都不輕鬆，如非走投無路，一般女孩子都不會選擇護膚店賺錢。

另一名喜好包養的「乾爹」也認為，若真如傳言女警是缺錢，大可上包養網，不需要在護膚店拋頭露面，賺得少不說，風險還大，更慘的是容易遇到摳門又怪咖的客人。

這名金融圈的高階主管乾爹說，自己同時段包養了3個「乾女兒」，分別有空姐、女大生和OL。「乾爹」說與酒店、護膚店不同，包養網追求的是身體的契合以及「戀愛感」。「乾爹」會和「乾女兒」談好價碼，像女大生就是一個月8萬、每個月8天，雙方談好每個月有8天的時間「戀愛」，如同一般情侶一樣，約會、吃飯、看電影，或者一起爬山、陪伴工作，最後以身體結合為句點。

不過追求「戀愛感」的代價可不小。「乾爹」說，除了談好的包養價格外，雙方也會一起過節，三不五時要送些禮物，隨著「乾女兒」身分不同，禮物也分等級；「乾爹」說，像送空姐就要送到愛馬仕或是香奈兒的飾品，低於這等級的人家看不上，OL則可以以LV打發，至於女大生，因社會歷練不足、眼界還不夠(胃口還沒被養刁)，只要大概思華洛世奇等級禮物就會讓對方很開心了。

「乾爹」說，包養網雖不全都是條件優的女孩子，但是大部分條件好的都會選擇包養網。以女警的條件根本不需墮落到護膚店去，只要上包養網，多得是趨之若鶩的「乾爹」，甚至許多對職業有癖好的「乾爹」還可以提供「特殊加給」，不管怎麼看，「女警兼差半套店」根本不合理，除非她頭殼壞掉。

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