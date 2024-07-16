民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，總統賴清德支持度止跌回升來到49.9%，台灣民意基金會分析，在過去一個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人減少4.5個百分點，等於流失近90萬鐵粉，但還算贊同他處理國家大事方式的人增加6.2個百分點。也就是說，他的民意支持規模略增，但支持強度減弱。整體來說，「失之東隅， 收之桑榆」，另外，賴清德在20-24歲贊同度竟狂飆到63.1%，比上個月高出26.7個百分點。。

民調調查「台灣新總統賴清德上任已一個多月。一般說來，您贊不贊同賴清德總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：15.1%非常贊同，34.8% 還算贊同，19%不太贊同，12.2%一點也不贊同，12.8%沒意見，6.2%不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，三成一不贊同，一成九沒意見、不知道。這項發現傳達了一個訊息，賴清德總統蜜月期還沒結束。和上個月相比，贊同賴總統處理國家大事方式的人略增1.7個百分點，不贊同的人上揚5.6個百分點。這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人雖仍多出18.7個百分點，但和上個月相比，已減少3.9個百分點。

台灣民意基金會說明，簡單地說，和上個月聲望大幅下滑不同，賴總統本月聲望稍有回升，但不贊同他領導國家方式的人飆出5.6個百分點。在台灣，一個百分點代表19.5萬人，5.6個百分點代表新增超過百萬人站在對立面，值得注意的是，在過去一個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人減少4.5個百分點，等於流失近90萬鐵粉，但還算贊同他處理國家大事方式的人增加6.2個百分點。也就是說，他的民意支持規模略增，但支持強度減弱。整體來說，「失之東隅， 收之桑榆」。

賴清德遭遇六月聲望重挫十個百分點後，七月避免繼續下滑，甚至逆勢上揚1.7個百分點，台灣民意基金會分析，主要原因有五：第一，對中態度強硬，年輕人有明顯回流跡象，根據最新民調結果，七月賴總統在20-24歲贊同度竟狂飆到63.1%，比上個月高出26.7個百分點。

第二， 總統蜜月期效應猶存、第三， 暗示「非核家園」能源政策可能轉向、第四，鄭文燦涉貪案收押禁見，但因社會普遍認知，他並非賴總統政治上親密戰友，因此涉貪案大火會燒到民進黨，但暫時燒不到賴清德。第五，卓榮泰內閣施政表現尚稱平穩，過去一個月，內閣施政滿意度有小幅提升， 多少有點助益。

有關本次民調，訪問期間是2024年7月8至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。