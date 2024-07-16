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她離婚後買彩券中2200萬！前夫提告竟「分到898萬」　判決原因曝光

▲▼男女吵架。（圖／CFP）

▲她離婚後買彩券中2200萬，前夫提告竟成功分到898萬元。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

一般夫妻在離婚後，雙方財產會徹底分割，然而江西省日前出現一件特殊事件，一名陳姓女子離婚後買彩券中了500萬人民幣（約新台幣2247萬元），前夫得知後提告並要求分享獎金，法院最終判處陳女必須給前夫200萬人民幣（約新台幣898萬元），原因是2人離婚後「未對共同財產進行分割」

根據大陸《澎湃新聞》報導，江西省贛州市章貢區人民法院公開一起案例，一名陳姓女子與齊姓男子結婚後，一起住在公租房生活並育有一名孩子，由於孩子上學需要，2人打算購買一套商品房，為取得購屋資格，同時保住公租房，2人討論後決定登記離婚，但不對夫妻財產進行分割。

陳女與齊男完成離婚登記後，由陳女出面買下一套商品房，齊男則拿出19.5萬人民幣（約新台幣87萬元）交給陳女當作購房款項，之後2人仍維持同居的狀態，除了輪流在公租房、商品房共同生活外，還一起經營廣告相關的業務，雙方經濟往來頻繁。

陳女2022年5月10日買彩券中了500萬人民幣，扣除稅金後實領400萬人民幣（約新台幣1798萬元），但她並未把中獎一事告訴齊男。2022年8月9日，兩人協商後，決定讓商品房歸陳女一人所有，陳女則支付齊男25萬人民幣補償（約新台幣112萬元），從此雙方無任何感情經濟糾紛。

齊男收到錢並搬離商品房後不久，才得知陳女買彩券中獎的事情，氣得上法院提告陳女要求分享獎金。章貢區人民法院認為，兩人協議離婚後，直到2022年8月前一直維持同居，根據齊男提交的聊天記錄，顯示2人離婚並非有感情糾紛，只是為了家庭利益購置商品房。

法院指出，兩人離婚時，未對夫妻關係存續的夫妻共同財產進行分割處理，離婚後，雙方繼續共同生活，經濟往來頻繁，並共同經營廣告業務，陳女花錢購買彩券，花費的錢無法區分是來自其個人財產、齊男財產或共同財產，因此獎金應視為雙方等額享有，判處陳女必須給齊男200萬人民幣。一審宣判後，陳女不服提起上訴，二審法院駁回上訴，維持原判。

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