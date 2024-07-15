動作慢1年？幼兒園狼師案2022年7月就發生　蔣萬安還原始末

記者袁茵／台北報導

台北市信義區某私立幼兒園狼師案延燒，民進黨台北市議員許淑華批評，台北市政府有2個時間點可以要求狼師停止繼續殘害孩童，卻未有作為，第一個是2022年7月，其次則是2023年3月。台北市長蔣萬安15日說明，當時自己還沒上任，但教育局回報2022年7月就有調閱監視器畫面，警方介入調查、檢察官積極偵辦，最終全案偵查終結不起訴。

▲台北市長蔣萬安出席「台北躍動館-新生館」動工典禮。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安15日上午參加「台北躍動館-新生館」動工典禮，針對教育局2022年7月第一次接獲幼兒園狼師案通報，民代質疑為什麼延遲1年，當時教育局、社會局究竟查得徹不徹底？蔣萬安表示，發生這樣的事件，所有人都感到非常的痛心，自己也感到非常的痛心、非常的氣憤。

蔣萬安提及，自己的立場非常清楚，對於行為人一定是追究到底，嚴懲不貸，對於任何兒少保護的事件也絕對零容忍，一定是嚴查、嚴辦；自己上任後在2023年7月接獲通報，第一時間就要求徹查，當月開始即刻對行為人、負責人撤銷幼兒園的設立許可、終身不得任職，同時依法開罰法定最重的罰則，並召開跨局處會議，提出修法來進一步確保兒少的保護。

蔣萬安指出，外界所指2022年7月所接獲通報案，教育局跟社會局昨天也對外有清楚的說明，雖然當時自己還沒上任，但教育局回報，當時即刻也調閱了相關的監視器畫面，警方介入調查、檢察官也積極偵辦，後來該案全案偵查終結不起訴處分。

蔣萬安說，自己上任之後，也都再三的跟各局處要求，碰到類似兒少保護案件，一定是要即刻反應、橫向聯繫、火速查辦，所以2023年7月接獲通報後，當月開始即刻做了相關對應的處置，且教育局開了4次認定委員會，也跟社會局即刻的召開家長說明會，府級則成立了跨局處檢討會議，提出了4項的精進作為。

媒體追問，2022年7月接獲通報時查無證據，會不會再了解2022年機制建構，看能不能更完整？蔣萬安回應，教育局對當時處理過程都有向他回報，當時有調閱監視器，警方查辦也不起訴處分，整個過程如果可以有再精進的地方，都會全盤的來了解，該怎麼處置就怎麼處置。