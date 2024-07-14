狼師任職校名不能公布！家長炸鍋　網傳「園所更名歷程」自救

▲北市私立幼兒園性侵案延燒，家長炸鍋，在網路轉傳園所資訊展開自救。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，且在園長媽媽的包庇下，犯案長達1年，被害女童至少20人、另查出600多部女童私密影片，引發各界譁然，市議員許淑華再爆料，狼師的園長媽媽疑似用員工名字成立新的托嬰中心「借殼營運」。因礙於兒少法相關規定，園所名稱不得公布，讓家長炸鍋，有網友製作圖卡說明案發園所的立案與更名歷程與裁罰記錄，提供家長選校參考，在網路掀起轉傳自救。

此案源於去年3月間，涉案狼師以講故事為藉口，先後對6名女童伸出狼爪，撫摸女童下體、指侵，直到有被害女童跟家長說「老師把手伸進我褲子」，家長報警驗傷，男師犯行才被揭發，去年8月檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴，台北地院將於8月宣判，檢警另接獲至少20名女童家長報案，並查扣狼師拍攝的大量女童私密影片。

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因現行「兒童及少年福利與權益保障法明定」，針對兒童遭到虐待、遺棄和性剝削的事件，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分資訊，並有相對應罰則。讓許多家長批評，法規反而成為加害人的保護傘，有網友製作圖卡彙整案發園所立案與更名的歷程、裁罰記錄與相關違規記錄，提供家長選校參考，圖卡也在網路不斷轉傳。

針對外界質疑市府調查拖延，北市教育局長湯志民今再度強調，去年7月接獲通報，在立即調查確認、處以停職、撤銷設立許可，並裁處終身不得任職，相關處理延宕的指控與事實完全背離。

北市教育局說明，去年7月12日接獲園方通報後即相當重視，於7月13日立即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」交由審查小組決議受理，並組調查小組展開正式調查，去年7月該行為人即由幼兒園離職，歷經多次調查會議及認定委員會，依其調查事證確認屬實，對行為人裁罰法定最高60萬罰鍰，負責人亦負有連帶管理責任加計其他管理疏失後，共裁處67.2萬元；其他教保服務人員查有疏失者亦裁罰6萬元，行為人及負責人均已處以終身不得於教保服務機構任職，該園所也在去年10月1日廢止立案許可。

針對外界指出2022年7月該名狼師即被指控涉及性侵一案，但教育局卻消極處理。教育局回應，當時接獲通報立即調閱監視器畫面，警方偵辦查無相關證據，而台北地檢署檢察官也做了不起訴處分，該案全案偵結。