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大稻埕連3週「週三放300秒煙火」　周邊交管一次看！住戶可持證件進出

▲▼「2023大稻埕夏日節」8/20壓軸場480秒煙火。（圖／記者周宸亘攝）

▲「2024大稻埕夏日節」將於7月17、24、31日施放300秒煙火，以及8月10日施放480秒煙火。圖為「2023大稻埕夏日節」8月20日壓軸場480秒煙火。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

「2024大稻埕夏日節」將於7月17日登場，連續3週在週三（17、24、31日）晚上8時於大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀。由於去年活動造成市民大道大塞車，引發通勤族民怨四起，台北市觀傳局15日表示，今年以縮短活動天數、減少平日施放煙火次數，儘可能降低不便，並且於每週三晚上7時開始，針對大稻埕碼頭水門、堤外道路及周邊市區道路進行交通管制，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次。

台北市觀傳局說明，今年大稻埕夏日節有4場主題煙火秀，7月17日、24日及31日為300秒煙火，8月10日則施放480秒煙火，每場皆有音樂展演；另8月3日在大稻埕永樂廣場還有「經典情歌音樂會」及「大稻埕商圈限定文創市集」。

觀傳局提及，活動也與大稻埕商圈80家以上在地店家合作，於活動期間消費滿500元，可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬限量的「熊讚手腕袋」；另更首次推出限量周邊商品，以「愛在花火燦爛時」及「擁抱音樂，擁抱愛」兩款字樣，設計電繡抽繩漁夫帽及緹花雙色毛巾，可至活動官網查詢預購。

▲▼2024大稻埕夏日節活動周邊限定熊讚手腕袋、毛巾及電繡漁夫帽。（圖／台北市觀傳局提供）

▲2024大稻埕夏日節活動周邊限定熊讚手腕袋、毛巾及電繡漁夫帽。（圖／台北市觀傳局提供）

由於有3場（7月17日、24日及31日）煙火是在週三施放，觀傳局也說明周邊交通管制，活動期間（7月17、24及31日）每週三晚間7時至9時30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

水門及自行車管制部分，大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出；另為圍設緊急應變通道，週三上午10時至晚間12時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，請月票車主留意。

同時，活動場域內YouBike2.0（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車租借站（大稻埕站），自晚間6時起也暫停營運至9時30分，不提供借還服務。

考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局提醒，忠孝橋及台北橋的人行道，於週三晚間7時至9時30分管制行人通行 (視狀況提前解除管制)；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也有實施淨空管制措施，請民眾多加留意。

最後，觀傳局呼籲，請民眾多加利用大眾運輸工具前往，建議由捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，沿途可先至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至大稻埕碼頭欣賞煙火及河濱夜景。

▲▼大稻埕夏日節7月17日登場，交管措施一次看。（圖／台北市觀傳局提供）

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