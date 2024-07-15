快訊／中橫便道加開晚間17:30班次　疏運梨山水果季運輸

記者李陳信得／台中報導

目前正是大梨山地區水蜜桃及甘露梨盛產時期，為因應水果季運輸及地方民意，公路總局的一次增開將於今(15)日(星期一)開始至同年8月20日止(星期二)，第二次於9月3日(星期二)至同年9月24日止 (星期二)，增加每日夜間5時30分大梨山地區農產運輸貨車通行(德基往谷關方向，只出不進)通行班次。

▲▼中橫便道因應大梨山產季，從今(15)日開始增開5時30分貨運輸運水果班次。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

公路總局谷關工務段段長張裕閔表示:因為0403地震以後通行風險變大，為了在運輸需求跟安全之間取得平衡，所以提早貨運班次時間，原則後衛車回到德基站以後，貨車就一次放行。希望貨車司機們可以避免拖延時間，趁還有太陽早點通過便道。大梨山地區目前陸續進入水蜜桃、黃金李、甘露梨盛產，由於高冷水果保存不易，如存放過夜將影響售價，為增加價值，維護農民整年心血，循例增開有通行編號之貨運班次。另因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，谷關段會隨即封閉道路禁止通行。

公路局呼籲用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路局智慧化省道及時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息，造成您的不便，敬請見諒，公路局祝您行車平安。