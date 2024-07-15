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黃子佼沒遲到！「晚22分鐘現身」原因曝光…2律師法庭外待命打PASS

▲▼藝人黃子佼兒少條例北院開庭 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼藝人黃子佼赴北院開庭 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

藝人黃子佼在2023年的#Metoo浪潮中遭爆多年前性騷醜事，他在網路上認錯道歉，更變身自走砲狂掃演藝圈，雖因證據不足不起訴，但遭檢警查出，他持有7支未成年不雅片，原獲緩起訴處分，受到輿論撻伐，高檢署撤銷發回重新起訴，台北地方法院15日下午首度開庭，他因擔心遭媒體包圍提問，刻意等前一庭開完，火速步入法院。

黃子佼捲入#Metoo風暴後，陸續遭爆料強吻未成年少女、強拍裸照，更有一名女子提告性侵，北檢收案後，隨即指揮台北市婦幼隊進行調查，於2023年8月初持搜索票前往其住家、工作室等處搜索，並帶走電腦、手機等相關證物，檢方訊後諭知黃子佼以35萬元金額交保、限制出境出海，並核發「犯罪被害人保護命令」，禁止騷擾、接觸與跟蹤、危害被害人及其家屬。

黃子佼事後與當事人和解，但檢警在偵辦過程中發現，黃子佼一個4TB的隨身硬碟中，存有上百部色情片，其中7部竟是未成年少女裸露胸部、陰部的性愛片，經查影片是購自惡名昭彰、專賣素人肉片的「創意私房」論壇，購買日期則是從2017年8月至2023年7月，橫跨6年時間，除此之外，黃子佼還是創意私房的「高級會員」。

▲▼藝人黃子佼兒少條例北院開庭。（圖／記者李毓康攝）

台北地檢署考量，黃子佼到案後表示悔意、無前科，本件所涉《兒少條例》無正當理由持有少年性影像罪嫌，法定最重為1年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上、30萬元以下罰金，非重罪，給予緩起訴2年的處分，須支付國庫120萬元，親寫1200字悔過書。

處分一出後引發社會輿論，不少民代、婦幼團體疾呼應重懲黃子佼，高檢署4月發回北檢續查，北檢5月將其起訴，並建請法官沒收其硬碟。

▲▼藝人黃子佼兒少條例北院開庭。（圖／記者李毓康攝）

台北地方法院原訂15日下午3時30分針對此案首度開庭，現場媒體卻遲遲未見黃子佼身影出現，直至下午3時52分，黃子佼才戴著白色鴨舌帽，穿著深藍色襯衫，雙眼無神地現身。

現場媒體原以為黃子佼開庭遲到，而後才發現，原來黃子佼的2名律師為避免他在法庭外等候時，會遭媒體群起發問，事先在庭外待命，等到前一庭於下午3時50分開完，準備輪到黃子佼開庭時，才通知黃子佼現身，時間掐得非常準，不讓黃子佼有被媒體逮住的任何空檔。

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