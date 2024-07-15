汐止街頭激鬥！盆栽飛下樓引爆衝突　旭仁會成員撂6人助陣

記者張君豪／台北報導

15日凌晨3時許，新北市汐止區水源路2段154巷弄內發生多人打群架衝突，現場安全帽和棍棒齊飛，轄區汐止警方出動18名快打部隊警力到場維安，噴灑辣椒水控制鬥毆民眾，並將雙方隔開。據了解，衝突是因樓上住戶賴男（26歲）與女友鄭女發生爭吵，雙方吵鬧後不斷丟東西下樓，一個盆栽飛下樓險些砸到在路邊抽菸的柯男，雙方理論發生口角衝突，柯男電召6名小弟到場助陣，雙方大打出手。

▲汐止區15日凌晨發生鬥毆事件，警方逮捕動手8人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區15日凌晨發生鬥毆事件，起因賴男與鄭女丟擲物品導致引發打群架事件。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方調查：柯男（37歲）為竹聯幫旭仁會成員，當時於案發地附近訪友散步時，遇賴男及鄭女在2樓嬉鬧並丟擲東西至1樓，柯男欲將該物移置路邊時，遭賴男謾罵，雙方互嗆，柯男隨後通知友人前來助陣，柯男陣營林男（38歲、經查為黑幫五旗會成員）等6人到場，雙方持安全帽、棍棒大打出手，所幸警方出動快打部隊到場制止，衝突並未擴大。

警方到達現場後立即以辣椒噴霧器壓制鬥毆民眾，並將雙方隔開，扣押犯案工具包含安全帽和彈簧刀等證物，訊後依觸犯《刑法》傷害、妨害秩序罪嫌偵辦。





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