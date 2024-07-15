南投藝品商擁重軍火　特警全副武裝欲破門…她出現「神助攻」

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打偵辦槍械案，查出南投縣水里鄉林姓藝品商人涉嫌非法擁槍，今年初收網，前往林男兩百坪住處搜查，因擔心林男持有強大火力恐會反擊，出動逾20名特警做好萬全準備攻堅，未料到場恰巧遇到林母開門，警方順利進屋逮獲林男，並在廢棄水塔內起獲1把罕見土耳其製霰彈槍、1把金牛座手槍，以及各式子彈200發，宛如小型軍火庫，幸得林母「神助攻」，未進一步發生警匪駁火。

▲警方懷疑林男持有大量火力，出動特警攻堅。（圖／記者白珈陽翻攝）



中打去年底清查中部地區涉槍高風險對象，發現林姓藝品商人（53歲）疑喜好收藏槍械，且居住在南投縣山區，地點隱蔽，藏放槍械可能性高，經報請南投地檢署指揮偵辦，今年初收網抓人。

案經蒐證，懷疑林男持有大量火力，警方出動維安特勤逾20名警力前往攻堅，林男住處位於南投縣水里鄉某產業道路旁，緊鄰公墓，佔地約200坪，有多棟建物，為磚瓦老式建築；根據警方提供畫面，專案小組荷槍實彈，在民宅圍牆外準備攻堅，全員提高警覺，預防林男有脫序行為。

據了解，待特警攻至民宅門口時，林母恰好聽見外頭有聲響，開門察看，未料見到的是大批武裝警力，經警方說明來意，林母開門讓警方入室搜索，而林男也在屋內，看見警方到來，整個人都愣住了。

▲特警攻至大門，準備破門而入，未料林母聽見聲響，出來開門。（圖／記者白珈陽翻攝）



不過林男疑似心裡有底，並未多做抵抗，警方順利將他查緝到案。接著警方對林男住處展開搜索，由於該處佔地廣，警方花了數小時搜索，起先警方針對一般槍砲犯嫌的習性，朝地面是否有挖洞、建築是否有暗門、磁磚是否為空心等方向，找尋林能可能藏槍地點，但均無所獲。

經專案小組地毯式搜尋，最後在一棟建築的頂樓廢棄水塔裡，查獲林男用塑膠袋層層裹住的1把罕見土耳其製霰彈槍、金牛座手槍以及各式子彈200發。

▲警方查扣林男非法持有的土耳其製霰彈槍。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方偵訊時，林男辯稱，他所藏匿的槍彈，是一名死去友人多年前所寄放，他並未用來犯案，但相關辯詞警方並不採信；此外，除了2把扣案槍枝可使用的子彈，警方還搜出點45、點38子彈，卻未另外查獲可供發射的槍械，因此懷疑他暗中藏匿槍械或已經出借。

全案警方依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管理條例》將林男移送南投地檢署偵辦，檢察官複訊後命5萬元交保，同時專案小組將持續追查槍彈來源。