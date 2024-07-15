宜縣青農龔哲敬自然農法重塑新農業　獲周大觀全球熱愛生命獎章

▲宜蘭縣長林姿妙表揚獲周大觀全球熱愛生命獎章的宜縣青農龔哲敬。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

來自宜蘭的青農龔哲敬榮獲財團法人周大觀文教基金會頒發的「第27屆全球熱愛生命獎章」。在全球3,499位候選人中脫穎而出，他的得獎主題為「重建自然農法．翻轉台灣新農業」。宜蘭縣長林姿妙15日與基金會一同公開表揚，並寄望他能持續為台灣農業和友善環境努力。

龔哲敬是台商二代，從小在中國大陸長大，並從事木材事業。他研發出天然蠶絲木皮、孔雀羽毛木皮壁紙等商品，並將產品銷售到杜拜等頂級飯店。然而在他人眼中的人生勝利組中，龔哲敬卻感覺失去人生方向，於是他毅然決定回到母親的故鄉宜蘭，投身農業。

龔哲敬以3公頃的自然農法開始，從一個農業門外漢，逐步創立代耕團隊「埊」，代耕規模超過100甲。他發現青農的「痛點」，如耕作土地狹小零碎、無法負擔有效率的農用機械，導致生產缺乏規模經濟，無法建立穩定的商業品牌。因此，他透過建立代銷與產銷服務體系，積極協助農友產銷。近年來，他更推展至消費者教育、新農夫教育等。他的目標是建立「青農培訓」的系統化模式，從挑選品種、種植、代耕到包裝設計，提供有志青農完善的訓練，扭轉社會大眾對農業的刻版印象，為台灣農業撒播幸福的種子。

周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」，提倡和自己好—熱愛自己的生命、和別人好—尊重別人的生命、和地球好—維護地球的生命。27年來，已表揚橫跨七大洲、79個國家、459位熱愛生命獎章得主。今（2024）年，宜蘭青農龔哲敬以「重建自然農法．翻轉台灣新農業」，從全球3,499位候選人中脫穎而出，實屬不易。