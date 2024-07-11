林姿妙涉貪4案　前農業處長再被傳喚認了「當時崩潰」

▲宜蘭縣長林姿妙涉貪案，今天再度傳喚前農業處長。（資料照／記者李毓康攝）



文／中央社

宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地方法院今天（11日）再度傳喚相關被告出庭說明，以釐清羅東1558號土地當初在恢復農地農用過程中，是否涉及不法。

林姿妙、林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌遭起訴。宜蘭地方法院近日開庭審理。

在貪污及偽造文書部分。檢方認為，林姿妙等人以處理民間地主所有的羅東鎮公正路段1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東鎮98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），之後作為2020總統大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，讓林姿妙獲有免拆等利益達新台幣240萬元。

起訴書指出，105年間，因1558地號過去曾違法沒有農地農用，遭縣府裁罰列管。按照農業發展條例，未在有關機關所令期限內恢復農業使用，於移轉時應課徵土地增值稅。

1558地號陳姓地主在107年想要出售其中土地時，求減免土地增值稅，於是向有關單位申請核發農地農用證明書，希望作為免稅證明。但在過程中，檢方指控林姿妙與縣府相關承辦人員違背職務，收受不正利益。

宜蘭地方法院今天再度傳喚時任縣府農業處長，也就是現任縣府勞工處長康立和等人出庭說明。

康立和過去在偵查期間自白認罪，檢方依貪污治罪條例，向法院求處減刑，但康立和在2022年底法院召開的程序準備庭中翻供。辯護律師也指控廉政署當初威逼、利誘等不正訊問情形。

康立和今天重申，接獲處理1558地號陳情案後，指示相關科員到場勘查，根據科員呈上的相關資料顯示應屬農地農用，依法簽核。相關勘查，一切尊重現場人員判斷。

康立和說，當初被廉政署偵訊時，壓力很大，讓人崩潰，相關專業也不被採信，因當時只想趕緊平安回家，因此才有廉政署筆錄中的不實自白。