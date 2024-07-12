女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

▲▼陽大附醫中醫師薛如妤治癒了女患者困擾多年，因胃腸宿疾引發的胸背痛、口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等不適。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名67歲女性患者長期胸口痛，延伸至後背，及口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等，經心臟科檢查排除心臟問題後，向陽明交大醫院中醫科求診。中醫師薛如妤診斷後，判斷為肝鬱脾虛、胃火上炎，並開立中藥和進行飲食衛教。患者服用藥物1周後症狀顯著改善，之後持續使用中藥調養脾胃，治癒了困擾多年的宿疾，並顯著改善生活品質。

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現代人工作繁忙，三餐不定時，常有胃腸不適等問題，胃腸疾病已成為求診中醫的常見疾病之一。67歲女性患者長期胸口痛，延伸至後背，經過心臟科檢查排除心臟問題後，因身體不適至陽明交大醫院中醫科門診求診。她主訴胸痛、口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等症狀，經薛如妤醫師詳細診斷後，判斷為肝鬱脾虛、胃火上炎，並開立中藥和進行飲食衛教。患者服用藥物1周後症狀顯著改善，之後持續使用中藥調養脾胃，治癒了困擾多年的宿疾，並顯著改善生活品質。

薛醫師指出，脾胃功能不佳的典型症狀包括胃痛、胃脹氣、打嗝、泛酸、胃食道胸口灼熱感和胸悶等；非典型症狀則可能是口破、口苦、口腔異味、莫名咳嗽、躺下咳嗽、喉嚨異物感、沙啞、耳悶塞感等。但診斷仍須經由中醫師詳細的病史詢問、理學檢查及四診合參才能確定。

薛如妤進一步解釋，中醫理論中，脾胃為後天之本，身體所需的氣血與營養物質，需透過脾胃的消化吸收。此外，《黃帝內經》提到「胃不合，臥不安」，臨床上許多有脾胃問題的患者，常合併睡眠障礙，需要透過調整脾胃機能進而改善睡眠困擾。因此，透過中藥治療，可從根本處理脾胃問題，進而改善其相關症狀。普遍來說，在認真規律服用中藥後的2-4周內，症狀可明顯改善，後續進入穩定期，建議繼續服用中藥3個月，以調養脾胃，使胃腸修復，避免後續症狀反覆發作。

陽明交大醫院中醫科提醒，除了中藥治療外，日常飲食也非常重要。建立良好飲食習慣以保脾胃健康，三餐定時，勿過飽或過飢，選擇清淡飲食，避免烤、炸、辣等刺激性食物；在症狀嚴重時，澱粉類主食選擇白米、胚芽米等米飯類，避免糯米、粥、泡飯、麵粉類製品（如：包子、饅頭、吐司、麵包、麵條等），減少甜食的攝取。多數患者在透過中藥治療與飲食改變後，恢復良好的脾胃功能，不再受胃腸問題困擾。薛醫師建議，若有同樣狀況的人，也應及早尋求中醫師的協助，幫助恢復健康，贏回正常的生活軌道。