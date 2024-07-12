　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

▲▼陽大附醫中醫師薛如妤治癒了女患者困擾多年，因胃腸宿疾引發的胸背痛、口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等不適。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陽大附醫中醫師薛如妤治癒了女患者困擾多年，因胃腸宿疾引發的胸背痛、口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等不適。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名67歲女性患者長期胸口痛，延伸至後背，及口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等，經心臟科檢查排除心臟問題後，向陽明交大醫院中醫科求診。中醫師薛如妤診斷後，判斷為肝鬱脾虛、胃火上炎，並開立中藥和進行飲食衛教。患者服用藥物1周後症狀顯著改善，之後持續使用中藥調養脾胃，治癒了困擾多年的宿疾，並顯著改善生活品質。

▲▼陽大附醫中醫師薛如妤治癒了女患者困擾多年，因胃腸宿疾引發的胸背痛、口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等不適。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現代人工作繁忙，三餐不定時，常有胃腸不適等問題，胃腸疾病已成為求診中醫的常見疾病之一。67歲女性患者長期胸口痛，延伸至後背，經過心臟科檢查排除心臟問題後，因身體不適至陽明交大醫院中醫科門診求診。她主訴胸痛、口破、喉嚨痛、耳鳴、頭暈和長期失眠等症狀，經薛如妤醫師詳細診斷後，判斷為肝鬱脾虛、胃火上炎，並開立中藥和進行飲食衛教。患者服用藥物1周後症狀顯著改善，之後持續使用中藥調養脾胃，治癒了困擾多年的宿疾，並顯著改善生活品質。

薛醫師指出，脾胃功能不佳的典型症狀包括胃痛、胃脹氣、打嗝、泛酸、胃食道胸口灼熱感和胸悶等；非典型症狀則可能是口破、口苦、口腔異味、莫名咳嗽、躺下咳嗽、喉嚨異物感、沙啞、耳悶塞感等。但診斷仍須經由中醫師詳細的病史詢問、理學檢查及四診合參才能確定。

薛如妤進一步解釋，中醫理論中，脾胃為後天之本，身體所需的氣血與營養物質，需透過脾胃的消化吸收。此外，《黃帝內經》提到「胃不合，臥不安」，臨床上許多有脾胃問題的患者，常合併睡眠障礙，需要透過調整脾胃機能進而改善睡眠困擾。因此，透過中藥治療，可從根本處理脾胃問題，進而改善其相關症狀。普遍來說，在認真規律服用中藥後的2-4周內，症狀可明顯改善，後續進入穩定期，建議繼續服用中藥3個月，以調養脾胃，使胃腸修復，避免後續症狀反覆發作。

陽明交大醫院中醫科提醒，除了中藥治療外，日常飲食也非常重要。建立良好飲食習慣以保脾胃健康，三餐定時，勿過飽或過飢，選擇清淡飲食，避免烤、炸、辣等刺激性食物；在症狀嚴重時，澱粉類主食選擇白米、胚芽米等米飯類，避免糯米、粥、泡飯、麵粉類製品（如：包子、饅頭、吐司、麵包、麵條等），減少甜食的攝取。多數患者在透過中藥治療與飲食改變後，恢復良好的脾胃功能，不再受胃腸問題困擾。薛醫師建議，若有同樣狀況的人，也應及早尋求中醫師的協助，幫助恢復健康，贏回正常的生活軌道。

ET快訊
百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

尼泊爾暴雨釀土石流！　2輛巴士被沖下河「至少62人失蹤」

興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

賓士爸停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」比沒冷氣更慘

更多熱門

相關新聞

林姿妙涉貪　前處長再被傳喚

林姿妙涉貪　前處長再被傳喚

宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地方法院今天（11日）再度傳喚相關被告出庭說明，以釐清羅東1558號土地當初在恢復農地農用過程中，是否涉及不法。

南澳鄉長性騷案成立竟免罰　受害女：深感遺憾

南澳鄉長性騷案成立竟免罰　受害女：深感遺憾

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

宜蘭香腸伯一賣63年！每條30元還捐助孤兒院

宜蘭香腸伯一賣63年！每條30元還捐助孤兒院

宜蘭孕婦樓梯產子　消防員緊急接生

宜蘭孕婦樓梯產子　消防員緊急接生

關鍵字：

宜蘭陽明交大醫院中醫薛如妤胃腸疾病

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面