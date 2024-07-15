不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯

▲殉職警黃瑋震遺孀在臉書貼出全家福。（圖／翻攝自黃瑋震臉書）



記者施怡妏／綜合報導

新北市三重厚德派出所28歲員警黃瑋震13日駕車巡邏時，遭毒駕的25歲黃姓男子高速逆向撞擊，送醫後傷重不治，僅能認定「因公死亡」，撫卹金約80萬元上下，加上喪葬費部分補助約20萬元，消息曝光，網友傻眼喊扯，「人命會不會太不值錢了」、「坐在警車裡出勤不是因公殉職，不然是什麼？」

據了解，28歲員警黃瑋震遭毒駕逆向高速撞死，僅能認定「因公死亡」，與「因公殉職」撫卹金600至1200萬有天壤之別，依照黃員7年年資粗略估算，僅約領一次撫卹金80萬上下金額，加上喪葬費部分補助約20萬。因公殉職條件為出勤公務或重大案件（槍案、突遭歹徒攻擊傷亡），才能認定為因公殉職。

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消息曝光，許多網友在《ETtoday新聞雲》粉專貼文底下留言，「如果這屬實就真的太扯了」、「誰還願意當警察」、「什麼鬼扯蛋！坐在警車裡出勤不是因公殉職，不然是什麼？」「國家就這麼對待軍警消的嗎？」「他不是在值勤嗎？」「太扯了，念個私小80萬不用一年就沒了，只給80萬真的是太誇張了」。

新聞轉發到PTT上，網友也覺得扯，「撫恤金比保險還低，保險死亡隨便都賠一百萬起跳」、「撞人的大概只會雙手一攤說沒錢賠」、「有政府好安心」、「好慘，難怪沒人要當警察」、「我有親戚當義務役，出事死亡還領比較多」、「7年年資也不是菜比八了，80萬？」「基隆員警櫃台執勤被撞死，也才領378萬」。

事實上，基隆八堵分駐所今年2月29日遭簡姓男子開車衝撞，當時正在值班台工作的24歲男警蘇昱鴻閃避不及遭撞重傷不治。案發後，基隆警察局向上呈報「因公殉職」，不過警政署認為未達「因公殉職」標準，請基隆警察局重新用「因公死亡」呈報，最後認定是否是「因公殉職」或「因公死亡」目前仍在審查中。據了解，「因公死亡」與「因公殉職」撫恤金差異相當大，因公死亡為378萬，因公殉職為1104萬。

▼網友狂喊扯。（圖／翻攝自《ETtoday新聞雲》FB粉專）

