快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」　淚嘆：只求你能回來

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三重區28歲員警黃瑋震遭毒駕撞上殉職，昨日他的妻子在社群網站上發文，並留下個人郵局帳號，掀起不小爭議。稍早，施姓妻子再發文，淚嘆「有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」

施姓妻子稍早在臉書感嘆，「昨天發生了一件大事，是我不好，我沒有處理好，結果導致很多聲音等等的，可是我要跟你說喔！還是有很多人給我們一家鼓勵與加油，我真的很感動，也很謝謝願意幫忙的大家，社會還是有很多很多善良溫暖的人。」

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對於PO出帳號掀起爭議，她也強調，「我從來都沒有想要利用任何人任何事，可是有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換，只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸。」

▲28歲員警黃瑋震殉職。（圖／翻攝自當事人臉書）

施姓妻子全文：

嘿 老黃

我是你最愛的老婆婆

你總是要跟我開玩笑的時候會叫我老婆婆

我早上起來

還是覺得這像是一場夢

我還是在等你回來

回來我跟弟弟的身邊

弟弟在睡覺前

都在問

爸爸要回來了嗎？

我都會不知道該怎麼回......

昨天發生了一件大事

是我不好

我沒有處理好

結果導致很多聲音等等的

可是我要跟你說喔！

還是有很多人給我們一家鼓勵與加油

我真的很感動

也很謝謝願意幫忙的大家

社會還是有很多很多善良溫暖的人

昨天晚上我一直在想

如果你在就好了

每次都擋在我們母子前面的你

為我們擋風遮雨的你去哪裡了......

早上我都不敢哭

阿嬤跟公公說

不能哭喔！因為你會捨不得離開

但是我還是很難過很難過⋯

所以我都等到晚上兒子睡著之後我才哭

你看我是不是很棒

你快點回答說我很棒......

大家都有在為我們加油打氣

可是你知道嗎？

我真的很想你

即便只有一句話也好

我只要有你一句話

我就可以再次堅強起來！

算我求求你，求求老天爺

把你還給我好嗎？

我從來都沒有想要利用任何人任何事

可是有些人覺得我利用你的時候

我很難受

我如果可以換你回來我跟兒子身邊

我什麼都換

只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸

▼三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容攝）