快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」　淚嘆：只求你能回來

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）
記者周亭瑋／綜合報導
新北市三重區28歲員警黃瑋震遭毒駕撞上殉職，昨日他的妻子在社群網站上發文，並留下個人郵局帳號，掀起不小爭議。稍早，施姓妻子再發文，淚嘆「有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換。」
施姓妻子稍早在臉書感嘆，「昨天發生了一件大事，是我不好，我沒有處理好，結果導致很多聲音等等的，可是我要跟你說喔！還是有很多人給我們一家鼓勵與加油，我真的很感動，也很謝謝願意幫忙的大家，社會還是有很多很多善良溫暖的人。」
對於PO出帳號掀起爭議，她也強調，「我從來都沒有想要利用任何人任何事，可是有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換，只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸。」
▲28歲員警黃瑋震殉職。（圖／翻攝自當事人臉書）
施姓妻子全文：
嘿 老黃
我是你最愛的老婆婆
你總是要跟我開玩笑的時候會叫我老婆婆
我早上起來
還是覺得這像是一場夢
我還是在等你回來
回來我跟弟弟的身邊
弟弟在睡覺前
都在問
爸爸要回來了嗎？
我都會不知道該怎麼回......
昨天發生了一件大事
是我不好
我沒有處理好
結果導致很多聲音等等的
可是我要跟你說喔！
還是有很多人給我們一家鼓勵與加油
我真的很感動
也很謝謝願意幫忙的大家
社會還是有很多很多善良溫暖的人
昨天晚上我一直在想
如果你在就好了
每次都擋在我們母子前面的你
為我們擋風遮雨的你去哪裡了......
早上我都不敢哭
阿嬤跟公公說
不能哭喔！因為你會捨不得離開
但是我還是很難過很難過⋯
所以我都等到晚上兒子睡著之後我才哭
你看我是不是很棒
你快點回答說我很棒......
大家都有在為我們加油打氣
可是你知道嗎？
我真的很想你
即便只有一句話也好
我只要有你一句話
我就可以再次堅強起來！
算我求求你，求求老天爺
把你還給我好嗎？
我從來都沒有想要利用任何人任何事
可是有些人覺得我利用你的時候
我很難受
我如果可以換你回來我跟兒子身邊
我什麼都換
只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸
▼三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容攝）
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