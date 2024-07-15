三重警初算撫卹金僅80萬　遺孀月薪28K...留停養4歲兒

▲殉職警黃瑋震遺孀在臉書貼出全家福 。（圖／翻攝自黃瑋震臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所28歲員警黃瑋震駕車巡邏時，遭25歲黃國維毒駕高速逆向撞死；據悉，黃員遺孀擔任行政助理留職停薪中，公公無業、婆婆往生，遭逢巨變還要獨立撫養4歲兒，急需各界協助，事發後才用黃員臉書發文並貼上郵局帳戶，造成網友炸鍋，懷疑遺孀用丈夫之死募款，翌日再次貼文澄清「並沒有要利用本次案件募款。謝謝大家的指教」。

據了解，28歲員警黃瑋震遭毒駕逆向高速撞死，僅能認定「因公死亡」，與「因公殉職」撫卹金600至1200萬有天壤之別，依照黃員7年年資粗略估算，僅約領一次撫卹金80萬上下金額，加上喪葬費部分補助約20萬，另外撫卹金核定後按月發給，實在無法讓遺孀解決燃眉之急。

▼三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，妻子和4歲兒到案發現場招魂。（圖／記者戴上容攝）

黃瑋震的施姓妻子在新北市某汽車公司擔任行政助理，薪資約2萬8000多元，公公無業在家，婆婆也已過世，租屋在蘆洲區，黃妻目前留職停薪、在家撫養4歲兒，家中頓時失去經濟支柱；事發當時，關心她的民眾透過關係想要實際給予幫助，黃妻才會在臉書貼文並放上郵局帳號。

但此舉引起社會譁然，質疑他用丈夫之死募款，黃員服務的三重警分局除公開說明並非詐騙貼文外，也澄清初衷是要協助遺孀度過難關，沒想到遭網友撻伐。

施姓遺孀在14日、15日2天用黃員臉書帳號分別貼文，「遺眷家屬並沒有要利用本次案件募款」、「我們絕對不是要透過這個訊息來募款，為了避免爭議，後續捐款事宜我們將委由三重分局全權處理，謝謝大家關心」。

▼三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）