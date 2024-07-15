基隆警枉死值班台！未達因公殉職標準　謝國樑怒：不排除募捐

▲貨車衝撞派出所，24歲員警蘇昱鴻（右）傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆八堵分駐所今年2月29日深夜遭34歲簡姓男子開車衝撞，導致24歲男警蘇昱鴻枉死值班台。案發後，基隆警察局向上呈報「因公殉職」，不過警政署認為未達「因公殉職」標準，請基隆警察局重新用「因公死亡」呈報，兩者撫恤金差異高達726萬，引發警界嘩然。對此，基隆市長謝國樑表示嚴正抗議，不排除透過募款協助家屬爭取權益。

針對2月29日晚間遭衝進派出所的小貨車撞亡的基隆八堵分駐所24歲警員蘇昱鴻，傳出中央警政署認定為「因公死亡」而非「因公殉職」一事，基隆市長謝國樑為此表達嚴正抗議，認為蘇昱鴻應屬「因公殉職」，若無法爭取到最優撫卹條件，不排除透過募款協助蘇昱鴻家屬爭取權益。

▲簡男駕駛貨車衝進分駐所，之後棄車逃逸闖入平交道遭火車撞死。（圖／記者郭世賢翻攝）



謝國樑於3月1日第一時間至醫院探視時，即強調他應屬因公殉職，希望能夠從優撫恤，全力協助家屬。實際上基隆市警察局也是以「因公殉職」呈報，但警政署卻質疑該案未達因公殉職標準，僅能算因公死亡，目前認定結果仍在審查中。

對於中央警政署未能第一時間給予警員「因公殉職」認定並給予最優撫卹，謝國樑表達抗議，強調仍期待警政署最終審議結果能夠符合民眾與基層員警的期待，若最終未能給予外界合理交代，不排除透過募款方式協助家屬獲得應有權益。