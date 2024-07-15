基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議！撫恤金差726萬

▲34歲簡男駕駛貨車衝撞派出所，造成24歲員警蘇昱鴻（右）傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



基隆八堵分駐所今年2月29日遭簡姓男子開車衝撞，當時正在值班台工作的24歲男警蘇昱鴻閃避不及遭撞重傷不治。案發後，基隆警察局向上呈報「因公殉職」，不過警政署認為未達「因公殉職」標準，請基隆警察局重新用「因公死亡」呈報，引發警界嘩然。而「因公死亡」與「因公殉職」，撫恤金差異相當大，本案的撫恤金部分，因公死亡為378萬，因公殉職為1104萬。

回顧案情，家住在新北市的簡男2月29日晚間先在貢寮澳底漁港附近偷來一輛小貨車，接著沿台62往基隆方向一路狂飆，先是追撞巡路員劉冠群，造成劉冠群死亡，接著開車衝進基隆八堵分駐所，當場將在值班台值勤的蘇昱鴻撞死。

▲撞死巡路員後，簡男在開車衝進八堵分駐所，撞死正在值班台值勤的員警蘇昱鴻。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，事發後基隆警察局向上呈報蘇昱鴻是「因公殉職」，但是警政署認為沒達到「因公殉職」標準，因公殉職條件為出勤公務或重大案件（槍案、突遭歹徒攻擊傷亡），才能認定為因公殉職，而蘇昱鴻在所內守望勤務，突然遭外力意外死亡，應該是「因公死亡」，於是請基隆警察局重新用「因公死亡」呈報。

據了解，若為因公死亡的話，依照公務人員退休資遣撫卹法，撫恤金為本俸2萬1千元，給予180個月，共為378萬；若為因公殉職的話，以年功俸則是用最高俸4萬6千元計算，給予240個月，共為1104萬，兩者相差726萬。

另外依照警察人員人事條例，慰問金也有差異，若為因公死亡的話，發給其遺族600萬元；若為因公殉職的話，發給其遺族1200萬元至1400萬元。