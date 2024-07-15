中俄兵力集結南海　「海上聯合-2024」軍演開幕

▲中俄「海上聯合-2024」演習。（圖／翻攝自中國軍號）

記者鄭思楠／綜合報導

中俄「海上聯合-2024」聯合演習14日在廣東湛江某軍港開幕，這也是中俄兩國首度在南海聯合演習，將聯合演練偵察預警、搜救、防空反導等項目。中國國防部強調，此次海上聯合巡航行動是根據年度計劃和中俄雙方共識舉行，「不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。」

據新華社報導，中俄「海上聯合-2024」的聯合指揮部，由中俄兩國海軍混合編組。

雙方共派出7艘艦艇，中方參演兵力包括導彈驅逐艦南寧艦，導彈護衛艦「咸寧艦」、「大理艦」，綜合補給艦「微山湖艦」以及艦載直升機、陸戰隊員等。俄方參演兵力由「響亮」號、「凜冽」號護衛艦和「伊爾庫特」號油船組成。

開幕式上，中方演習總導演表示，兩國海軍始終秉持高起點、高效率發展策略，務實合作的規範化和體系化水平高位運行，雙方專業領域交流廣泛、海上聯演聯訓機制日趨完備，兩國海軍遂行海上聯合軍事行動能力不斷提升。

俄方總導演表示，舉行海上聯合軍事演習，能夠有效提升雙方參演部隊聯合協作和專業技術水平，對共同維護海上和地區安全發揮重要作用。

演習分兵力集結、港岸籌劃和海上演練3個階段進行。俄方參演艦艇編隊12日抵達湛江某軍港，雙方參演兵力完成集結。

開幕式後，兩國海軍共同展開圖上推演和戰術協同，聯合指揮部圍繞海上演練階段的重點演練課目進行深入研討，敲定協同要點。

下一步，參演艦艇將赴湛江附近海空域組織錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空反導等多個課目演練，並開展實際使用武器訓練。

據悉，自2012年以來，「海上聯合」系列演習已成為中俄兩國海軍合作的主要平台，全方位帶動海上聯合軍事行動水平，不斷增強共同應對安全威脅和挑戰的能力。俄羅斯衛星通訊社指出，俄羅斯太平洋艦隊表示軍演時間為15日至17日。