快訊／大雷雨狂轟2縣市　1地大雨特報　

▲午後部分地區出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今（14日）下午4時35分針對屏東縣發布大雨特報，時間持續到晚上，並針對屏東縣及高雄市發布大雷雨訊息，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲屏東縣發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，屏東縣、高雄市持續時間至下午5時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署表示，今天太平洋高壓開始西伸、北抬，台灣附近轉為東南風的環境，各地大多為晴到多雲，東南部地區以及恆春半島一帶會有些不定時的局部短暫陣雨。

▲ 屏東縣、高雄市發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，午後雷陣雨的區域則會減少，各地山區及中南部地區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區還是有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象

大雨特報

影響時間：14日下午至14日晚上

＊大雨：屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息

影響時間：14日白天

＊警戒區域：屏東縣、高雄市