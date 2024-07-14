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特勤幹員「肉身包圍護川普」　他愣喊不怕死嗎！網：錢給很多

記者施怡妏／綜合報導

美國前總統川普13日出席賓州造勢活動時，遭到槍手暗殺未遂，右耳被貫穿爆血，槍手當場被特勤人員擊斃，有網友指出，川普被槍擊後，一票特勤局的幹員往台上衝包圍住川普，一路護送到保母車上，發現特勤人員似乎只穿著西裝，僅只有一、兩個人有防彈裝備，驚呼「怎麼敢當人肉盾牌？」貼文掀起熱論。

▲▼川普造勢台上疑遭槍擊，右耳上緣爆血。（圖／路透）

▲川普遭槍擊後，被維安特勤人員護送下台。（圖，下同／路透）

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有網友在PTT發文，「為啥美國特勤局人員敢當人肉盾牌？」川普遭遇槍擊後，一群特勤局幹員迅速衝上台保護川普，「看起來也沒有穿防彈衣，或是持防彈盾牌什麼的」，確認防彈保母車到達後，特勤幹員們圍成一圈把川普包起來，將川普護送到車上。

原PO指出，在場的特勤幹員中，似乎只有一兩位穿上防彈背心和頭盔，並且持有長槍，其餘的特勤幹員僅穿著一般的西裝，持一般手槍，「為啥美國特勤局人員敢當人肉盾牌？有沒有八卦？」

▲▼川普造勢台上疑遭槍擊，右耳上緣爆血。（圖／路透）

對此，網友表示，這本來就是他們的工作，而且一定會穿防彈衣，「受過嚴格訓練」、「穿在西裝裡面的防彈衣」、「怎麼可能沒有防彈衣」、「這就是槍擊大國的專業」、「嚴格訓練跟錢給得夠多啊」、「維安怎可能沒穿防彈衣，川普自己都有穿了」、「西裝外套都是防彈的，沒看過捍衛任務喔」、「國外特勤跟安保都是玩真」、「這就他們工作呀」。

其中，不少人都提到安家費，「死了有安家費，沒死有獎金加升官」、「被打死起碼2-3億台幣安家費」、「撲了一定有安家費+榮譽勳章，不撲就是明天失業」、「死在這種狀況會拿勳章，在美國是光宗耀祖的大事情，子女親人也會有撫卹金」、「特勤人員身故是真的有安家費的」、「他們安家費多到家人有時候寧願自己丈夫兒子掛在這邊」。

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