幼兒園狼師母「借殼」開托嬰中心　北市社會局曝5作為：強力稽查

▲台北市長蔣萬安、北市社會局長姚淑文。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區某私立幼兒園狼師案延燒，曾擔任老師的園長兒子涉性侵多名女童，且電腦內暗藏600多部女童私密影像，2023年被教育局廢止設立許可；但台北市議員許淑華發現，作為狼師母親的園長疑用員工名字另開托嬰中心，痛批「借殼上市」。台北市社會局14日說明5項作為，表示會強力稽查，不讓園長借殼上市。

針對外界質疑幼兒園負責人另營托嬰中心的轉手「借殼上市」，台北市社會局長姚淑文14日表示，目前警察局、社會局和教育局一定是聯合稽查，強力介入，不讓園長有任何可以借殼上市的空間；社會局除了主動提供檢方資訊、一一與家屬保持聯絡、加強稽查確保孩子安全，也向中央提出修法建議，希望訂定對負責人身分的限制，從源頭降低疑慮。

姚淑文說明5項作為，第一「提供被害人全程個案管理支持服務」，社會局家防中心對本案相關被害人及家屬等，提供檢警偵查陪同、心理諮商、法律諮詢及訴訟補助等社工全程個管支持服務；第二「主動調閱監視畫面並移送地檢署」，基於托嬰中心負責人為本案幼兒園犯嫌母親，社會局主動調閱監視器畫面，並將資料主動函送檢調單位查辦。

姚淑文指出，第三「召開家長說明會」，2023年8月26日由社會局與教育局辦理家長說明會，向家長說明司法流程、被害人及其家庭服務資源（心理輔導、法律訴訟及個管支持）及教育局調查措施等。

▲姚淑文。（資料圖／記者林敬旻攝）

姚淑文說，第四「建請中央修法訂定負責人的身分限制」，針對托嬰中心負責人有嚴重違法情事，社會局除了廢止機構設立許可，更向中央建議對於「兒童托育服務法」修法，應參考「幼兒教育及照顧法」，制定不得擔任負責人或工作人員，包含主任、托育人員、廚工等限制，「應嚴懲該負責人，且終身不得擔任機構負責人或工作人員，社會局也在2023年向衛福部函文提出修法意見及多次表達想法，希望終止負責人惡行。目前該法仍在立法階段，期待能盡快修法完成。」

姚淑文提及，第五「公開托嬰中心變更歷程資訊並加強稽查」，本案爆發後，社會局致電11位幼童家長告知托嬰中心負責人與犯嫌關聯，並表示可以協助轉收托，其中有5名家長表示有需求或考慮轉收托。

另外對於托嬰中心變更負責人一事，姚淑文稱，已立即更新社會局局網名冊、衛生福利部社會及家庭署「托育媒合平台」及「台北市嬰幼兒托育地圖」上公開資訊，在該托嬰中心名稱處備註原托嬰中心之名稱，透明化該托嬰中心變更歷程。除此，社會局更在變更期間發動3次無預警稽查及輔導作為，也持續關心家長換負責人後的照顧狀況。

最後，社會局說明，將持續依規定並加強稽查托嬰中心，並與本案內托嬰中心家長保持聯繫，提供相關協助；家防中心也將持續提供需求服務幼兒園被害人家庭，更期待中央盡速完成「兒童托育服務法」立法，讓孩童托育同樣獲得保護與權益保障。

▲台北市議員許淑華。（資料圖／記者林敬旻攝）

許淑華13日上午於臉書發文爆料，狼師幼兒園遭廢止立案許可，疑似借殼再營業，狼師母親（洪姓園長）事發後涉嫌包庇兒子，近期又接獲消息，該園長疑似用員工的名字，再新成立托嬰中心，雖然負責人名字不是洪姓女子，但還是繼續在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務。

不過，面對台北市長蔣萬安與社會局都表示加強監看監視器，許淑華13日晚間批評，這個答案恐怕所有家長都不能接受，要知道嫌犯第一次被調查，就是因為監視器沒拍到畫面才逃過司法，如今社會局的回答依然只有盲信監控系統，提不出任何實質檢討。