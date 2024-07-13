下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

▲台灣多地大雷雨來襲！民眾須注意雷擊及強陣風 。（圖／象山看台北-4K即時影像）

記者邱晟軒／綜合報導

國家警報大響！由於午後對流旺盛，中央氣象署今（13）日下午15時針對南投縣、高雄市、嘉義縣、基隆市、新北市、台北市等6縣市發布大雷雨即時訊息，雨勢至少持續1小時。根據《象山看台北-4K即時影像》直播影片，台北市信義區上空烏雲籠罩，台北101及附近樓房陷入一片黑。

從YouTube頻道「象山看台北-4K即時影像」的監視器畫面可見，自下午3點15分左右開始，信義區上空烏雲密布，顯現風雨欲來的奇觀。不少網友紛紛在影片下留言回報當地天氣狀況：「中和聽到雷聲了」、「新店下大雨」、「文山區在滴雨了準備要下大雨了」、「雷聲隆隆，風強雨驟」。

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▲台北市信義區烏雲密布，風雨欲來的奇觀引人矚目 。（圖／象山看台北-4K即時影像）

除此之外，許多北市網友也湧入批踢踢發文表示「大安（雷聲）超大，感覺離我家超近，剛剛被嚇到」、「大安超級大+1，這輩子看到最大的雷」、「台北大安，雷聲超大，快聾了」、「台北狂閃」。

此外，氣象署也同步對新北市北勢溪坪林映像虎寮區、新北市永定溪石碇蚯蚓坑、新北市石碇溪石碇淡蘭吊橋、新北市逮魚堀溪等發布山區暴雨災防告警，持續時間至17時15分。

氣象署提醒，上列告警區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。