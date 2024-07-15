林業保育署南投分署2工程獲優良農建工程獎　技正林志成獲個人貢獻獎

▲「111年度埔里區11~12林班坑溝第三期整治工程」增設深潭魚道功能，有利魚類和水生動物棲息及復育。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

農業部「112年度優良農業建設工程獎」得主日前出爐，林業保育署南投分署有2件工程分獲優良農業建設工程特優1件及優等1件，並有第一線人員林志成獲個人貢獻獎，成果豐碩，也創下林業保育署所屬機關連續17年得獎紀錄。

農業部於7月12日辦理頒獎典禮，林業保育署南投分署「111年度巒大區第25、26林班坑溝整治工程」獲得治山防災類特優；「111年度埔里區11~12林班坑溝第三期整治工程」獲得治山防災類優等；南投分署說明，「111年度巒大區第25、26林班坑溝整治工程」周全治理、安全排洪，生態友善及融合自然景觀，改善野溪約 1KM，營造深潭、淺瀨、多孔隙、多樣性水域環境，恢復野溪健全河相，提升生態多元利用環境，兼顧防災、水利、生態之功能。

▲▼「111年度巒大區第25、26林班坑溝整治工程」低水流路營造，調控流心、加速濱溪植物帶復育，同時營造深潭、淺瀨、多孔隙、多樣性水域環境。（圖／林業保育署南投分署提供）

「111年度埔里區11~12林班坑溝第三期整治工程」則以集水區觀點的整體布置，包含點、線、面，減緩沖刷，維持溪流情勢穩定，形成有利降低沖刷之阻力結構，兼顧水域生態棲息地的健康發展，維持溪流水流流況的多樣化，維護生態廊道，保護或修復溪畔林草帶緩衝區，落實生態工程技術。並減緩水流能量，避免河道中土砂的產生與移動，保護被侵蝕河岸坡腳避免崩塌，增設深潭魚道功能，有利魚類和水生動物棲息，減少土砂生產量，提高水源涵養效益，有效發揮確保下游保全對象之安全，並可改善生態系棲息地變遷與增加生物物種數。

▲林保署南投分署技正林志成獲得第一類個人貢獻獎。（圖／林業保育署南投分署提供）

獲得第一類個人貢獻獎的該分署技正林志成，擁有土木工程技師專業證照，任職迄今共榮獲1件金質奬優等，1件優良農業建設工程獎特優、6件優等及3件佳作，為單位爭取多次榮譽；南投分署盛讚林志成獲獎相當不容易，且為實至名歸。