110年度優良農建工程獎揭曉　南投林管處寫下連續15年獲獎紀錄

▲農委會副主委黃金城（左2）頒發農路（林道）類優等獎項。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院農業委員會於29日辦理「110年度優良農建工程獎」頒獎典禮，林務局南投林區管理處獲「優良農業建設工程」優等2件及佳作1件，合計3件工程得獎，並有技正張凱博、技士洪思維等2位第一線人員獲個人貢獻獎，成果豐碩，也創下林務局所屬機關連續15年得獎紀錄。

南投林管處說明，本次獲獎的工程為「奧萬大石灰坑橋梁新建工程」，獲得農路（林道）類優等，「110年度巒大區第25、26林班坑溝整治工程」及「110年度田中鎮1704保安林太平坑整治工程」等2件工程，則分別獲得治山防災類優等及佳作；在個人貢獻獎部分，張凱博、洪思維更包辦第一類個人貢獻獎的唯二名額，實屬不易。

▲▼110年度巒大區第25、26林班坑溝整治工程，奧萬大石灰坑橋梁新建工程，分獲治山防災類、農路（林道）類優等獎。（圖／林務局南投林管處提供）

林管處表示，「奧萬大石灰坑橋梁新建工程」完工後，除可保護用路人免除受石灰坑歷年土石流危害，，大幅提升道路通行安全，也導入當地特有之楓林意象設計，導引遊客至奧萬大國家森林遊樂區；「110年度巒大區第25、26林班坑溝整治工程」則在既有固床工溢洪口開設深槽改善後，與溪床落差明顯降低，完整連結縱向棲地及橫向棲地，並營造多樣化深潭淺瀨，回復當地生物適生的森林棲地原貌，兼顧防災、水利、生態。

▲▼技正張凱博（上圖右）、技士洪思維都獲頒個人貢獻獎。（圖／林務局南投林管處提供）

「110年度田中鎮1704保安林太平坑整治工程」清疏土砂量約2萬2000立方公尺，增加植裁面積1.45公頃，除可穩定上邊坡河道，減少土砂生產量，提高水源涵養效益，有效發揮確保下游保全對象之安全，並可改善生態系棲息地變遷與增加生物物種數。

獲得第一類個人貢獻獎的張凱博，擁有結構工程技師、土木工程技師及水土保持計畫審核監督專業人員等專業證照，在林管處任職迄今已獲1件金質奬佳作，6件優良農業建設工程獎優等獎及3件佳作獎；洪思維主辦之「北港溪集水區第5期國有林地整治工程」曾獲第19屆公共工程金質獎水利工程類優等獎，且擔任「國有林治理工程生態友善機制」專案承辦，並協助林務局參加行政院國家永續發展委員會辦理「109年度國家永續發展獎」現地評鑑事宜，因而在眾多機關中脫頴而出，獲得政府機關類首獎。