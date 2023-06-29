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南投林管處4工程獲優良農建工程獎　阿里山保育工程奪雙料大獎

▲「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」全景。（圖／南投林區管理處提供）

▲「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」全景。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

行政院農委會辦理「111年度優良農建工程獎」，林務局南投林區管理處榮獲優良農業建設工程特優1件及佳作3件，合計4件工程得獎，成果豐碩，也創下林務局所屬機關連續16年得獎紀錄，其中「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」還同時獲得行政院公共工程委員會「第22屆公共工程金質獎」水利類優等獎。

「111年度優良農建工程獎」頒獎典禮於28日登場，南投林管處辦理之「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」獲得治山防災類特優，「奧萬大石灰坑第2期邊坡保護工程」獲得治山防災類佳作，「奧萬大清水溪橋新建工程」及「110中央嶺步道整修工程」等二件獲得設施類佳作。

▲▼奧萬大清水溪橋新建工程、奧萬大石灰坑第2期邊坡保護工程。（圖／南投林區管理處提供）

▲▼奧萬大清水溪橋新建工程、奧萬大石灰坑第2期邊坡保護工程。（圖／南投林區管理處提供）

▲南投林管處連續16年獲優良農建工程獎。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處表示，「110年度阿里山事業區第107林班保育治理工程」位於加走寮溪地區，棲地環境良好，野生動物豐富，且有利用加走寮溪流活動之需要，在施工前、中、後辦理工程全生命週期生態調查，以確認工程生態友善機制及設施符合現地生態需求，以GRC工法對原有構造物延壽補強及加強植生，同時營造縱橫向通道擴大魚類、兩爬類及哺乳類等活動空間，兼具生態保育、融合當地景觀及河岸治理之功能，是獲2項大獎肯定的原因。

▲「110年中央嶺步道整修工程」棧道空拍景觀。（圖／南投林區管理處提供）

▲「110年中央嶺步道整修工程」棧道空拍景觀。（圖／南投林區管理處提供）

此外，「奧萬大石灰坑第2期邊坡保護工程」完工後，可大幅提升奧萬大聯外道路石灰坑路段之通行安全，並融合新落成橋梁，成為奧萬大打卡新景點；「奧萬大清水溪橋新建工程」橋體長達65m，需作上結構式橋樑，增加橋底淨高，另橋面為外開雙曲線，增加橋樑穩定性，整體構架有如動物奔跑時之骨架意象，讓量體大之橋樑活潑而不生硬，可確保奧萬大森林遊樂區核心區與森林區之暢通，確保遊客安全；「110中央嶺步道整修工程」完工後，可提升步道中鋼棧道安全性及行走舒適性，且步道入口及二處平台提供鳥瞰彰化平原田野景觀的極佳視野，入口意象綠美化也成為山友打卡新景點。　

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